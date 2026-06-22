Wiceminister Aleksandr Gruszko jest cytowany w artykule prokremlowskiego portalu "Izwiestia", opublikowanym 22 czerwca. Data nie jest przypadkowa - to rocznica rozpoczęcia operacji Barbarossa, czyli agresji III Rzeszy na ZSRR podczas II wojny światowej. W artykule pada stwierdzenie, że "Zachód nie wyciągnął wniosków z tej sytuacji", a działania NATO i UE "coraz bardziej przypominają niemiecką operację".

Rosja zapowiada atak NATO. "Agresywne aspiracje"

- Jeśli spojrzymy na istotę ich polityki, ich działania na arenie międzynarodowej oraz priorytety określone przez państwa NATO i UE, a różnica między nimi z militarnego punktu widzenia jest już niewielka, mam na myśli ich agresywne aspiracje wobec Rosji, ich głównym celem jest strategiczne pokonanie Rosji – powiedział Gruszko w rozmowie z Izwiestią.

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- Oczywiście zakładamy, że rzeczywiście przygotowują się do starcia militarnego z Rosją około 2030 roku - dodał.

W dalszej części artykułu wskazywane są m.in. zapewnienia Niemiec o przygotowaniach do wojny w 2029 roku, czy zwiększenia wydatków na zbrojenia przez Wielką Brytanię. Powtarzane są także stałe tezy suflowane przez rosyjską propagandę o tym, że Ukraina "pełni rolę tarana" przeciw Rosji, a Zachód "ignoruje przejawy ukraińskiego neonazizmu", przypominając o niedawnym pogrzebie jednego z przywódców OUN Andrija Melnyka i jego żony.

Ławrow groził konfliktem nuklearnym. Powołał się na słowa z Zachodu

- Widzimy, jak neonazizm podnosi głowę. Zabierając głos na arenie międzynarodowej, zwracamy uwagę na wszystkie przejawy neonazizmu - stwierdził Gruszko.

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Kremlowska agencja RIA Novosti cytując rosyjskiego polityka, przypomniała niedawne stwierdzenia szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który stwierdził, że Europa wszelkimi sposobami próbuje zyskać na czasie, aby osiągnąć gotowość na konflikt z Rosją do 2030 roku.

Minister powoływał się m.in. na słowa szefa belgijskiego sztabu generalnego który mówił o tym, że Europa wspiera Ukraińców, bo "dzięki ich krwi" ma kilka lat więcej na przygotowania do wojny z Rosją. Ławrow dodał, że bezpośrednie starcie między NATO i Moskwą może szybko przerodzić się w konflikt nuklearny.