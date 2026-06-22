Milion seniorów pobiera rentę wdowią. Część z nich dostanie nawet 1000 zł więcej
Wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w ramach tzw. zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wzrośnie. Obecnie wynosi ono 15 proc., a po zmianie w styczniu 2027 roku będzie to 25 proc. W efekcie wiele wdów i wdowców otrzyma większe wpływy do domowego budżetu o kilkaset złotych. W niektórych przypadkach dodatkowa część wypłaty może wynieść około 1000 zł.
Renta wdowia jest wypłacana od 1 lipca 2025 roku i polega na łączeniu własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. W praktyce beneficjenci mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w częściowej wysokości.
Renta wdowia już dla ponad miliona osób. Od 2027 roku zmieni się przelicznik
O dużym zainteresowaniu rentą wdowią, najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. - Od początku stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło ich 1 mln 190 tys. - poinformowała Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
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Obecnie wdowy i wdowcy, którzy mają prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, mogą wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty:
- 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia
- 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej
Dla wielu beneficjentów zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku, przełoży się na odczuwalny wzrost comiesięcznych wpływów. Przyjmując, że wdowa lub wdowiec pobiera własne świadczenie w wysokości 4800 zł brutto, a drugie świadczenie po zmarłym współmałżonku wynosi 4000 zł brutto, po zmianie przelicznika z 15 na 25 proc. wypłata wyniesie 1000 zł miesięcznie. Łącznie świadczeniobiorca otrzyma więc 5800 zł brutto.
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Dla osób, które nie są pewne swoich wyliczeń, ZUS przygotował kalkulator renty wdowiej. Narzędzie jest dostępne online i pozwala sprawdzić, który wariant łączenia świadczeń będzie najkorzystniejszy.
Pełna kwota nie dla wszystkich. Obowiązuje limit wypłat
Przy rencie wdowiej obowiązuje limit, zgodnie z którym suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie próg ten wynosi 5935,47 zł brutto. Jeżeli po doliczeniu części drugiego świadczenia łączna wypłata przekroczy obowiązujący limit, ZUS zmniejszy ją o kwotę nadwyżki.
Na przykład, przy obowiązującym limicie świadczenie wyliczone teoretycznie na 6200 zł brutto zostałoby automatycznie obniżone o 264,53 zł. Osoby z wyższymi świadczeniami mogą więc zyskać mniej niż wynikałoby z samego przelicznika 25 proc. Jeśli już samodzielne świadczenie przekracza ustawowy limit, druga wypłata w ramach renty wdowiej, nie będzie przysługiwać.
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Choć w przypadku renty wdowiej obowiązują ograniczenia wypłat, ZUS przypomina o ważnym wyjątku. Osoby, którym przysługuje to świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą dorabiać do świadczenia bez żadnych ograniczeń. Dodatkowe przychody wynikające z aktywności zawodowej nie powodują w ich przypadku zmniejszenia ani zawieszenia wypłaty świadczeń z urzędu.Czytaj więcej