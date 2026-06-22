"W związku z działaniami i wypowiedziami Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które spotkały się z poparciem wszystkich byłych prezydentów Ukrainy oraz zdecydowanej większości ukraińskiej klasy politycznej, podjąłem decyzję o zwrocie dwóch odznaczeń państwowych Ukrainy, którymi zostałem uhonorowany za działalność na rzecz integracji europejskiej Ukrainy" - napisał Michał Kamiński.

"Z głębokim żalem". Kamiński zwraca dwa ukraińskie odznaczenia

Wicemarszałek Senatu argumentował, że "po latach tak ogromnego wsparcia ze strony Polski i całej Europy Ukraina nadal nie zdobyła się na jednoznaczne potępienie sprawców zbrodni wołyńskiej oraz masowych mordów dokonanych przez OUN i UPA na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej".

"Trudno zrozumieć, dlaczego Ukraina nadal odnajduje bohaterów narodowych w środowiskach odpowiedzialnych za jedną z najtragiczniejszych kart w historii stosunków polsko-ukraińskich. Trudniej jeszcze zrozumieć, dlaczego w XXI wieku osoby związane z tymi zbrodniami bywają przedstawiane jako wzorce patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Ukraińców" - czytamy w liście polityka PSL.

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Kamiński wyjaśnił, że "decyzję tę podejmuje z głębokim żalem, ale również z przekonaniem, że prawdziwe partnerstwo między narodami może być budowane wyłącznie na fundamencie prawdy, szacunku dla ofiar oraz wzajemnej uczciwości".

Ukraińscy politycy oddają odznaczenia. Gest solidarności z Zełenskim

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta została podjęta po tym, jak ukraiński przywódca zdecydował o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia "bohaterów UPA" W reakcji na ten ruch prezydent Ukrainy przekazał w sobotę, że odesłał order kurierem.

W reakcji na decyzje Zełenskiego swoich Orderów Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy Petro Poroszenko, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko.

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W geście solidarności z Zełenskim polskich odznaczeń państwowych zrzekli się również inni ukraińscy politycy: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.