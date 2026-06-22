W dziewięciu kontrolowanych podmiotach pobrano w sumie 20 partii mięsa mielonego - wśród niech znalazło się mięso wołowe, wieprzowe, wieprzowo-wołowe, drobiowe oraz indycze. W przypadku 11 porcji (55 proc.) badanych laboratoryjnie wykazano uchybienia względem obowiązujących norm. Z kolei w zakresie znakowania nieprawidłowości stwierdzono w pięciu partiach (25 proc.).

Kontrola IJHARS. Naruszenia norm w 77,8 proc. podmiotów sprzedających mięso mielone

Podczas kontroli nieprawidłowości wykryto w siedmiu z dziewięciu podmiotów (77,8 proc.). Badania laboratoryjne ukazały niezgodności między innymi w zakresie deklarowanej wartości odżywczej (zaniżonej lub zawyżonej zawartości tłuszczu) oraz podwyższonego stosunku kolagenu do białek mięsa. Niektóre próbki zawierały niedozwolone składniki, na przykład substancje konserwujące. Część porcji zawierała również mięso wieprzowe, mimo oznaczenia porcji jako mięsa wołowego.

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Z kolei 5 na 20 partii okazało się być nieprawidłowo oznakowane. Wśród odnotowanych niezgodności z normami wskazano na przykład stosowanie niewłaściwego nazewnictwa, nierzetelnego podawania składu oraz stosowania oznaczeń, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Mięso mielone czy wyrób garmażeryjny? Na to należy zwrócić uwagę

Poza wynikami przeprowadzonej kontroli IJHARS wskazał również elementy, na które konsumenci powinni zwrócić uwagę podczas zakupów. Jak czytamy, na etykiecie należy szukać informacji, z jakiego gatunku zwierzęcia pochodzi mięso. Jeśli na etykiecie nie zamieszczono wykazu składników - produkt jest czystym mięsem mielonym.

Natomiast w przypadku wystąpienia dodatkowych składników mówimy już o wyrobie garmażeryjnym. Producent powinien również zawrzeć na opakowaniu informację o zawartości tłuszczu oraz stosunku kolagenu do białka mięsa, a także kraj pochodzenia produktu lub miejsce chowu zwierzęcia, przy czym zakres takich informacji będzie różnił się w zależności od gatunku mięsa.