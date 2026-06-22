Południowokoreańskie wojsko potępiło w poniedziałek działania Korei Północnej mające na celu rozbudowę granicznych instalacji - podała agencja Yonhap.

"Budowa barier wzdłuż linii demarkacyjnej jest wyraźnym naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni, a nasze siły będą nadal reagować w ścisłej współpracy z Dowództwem ONZ" - przekazało w oświadczeniu południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów. "Utrzymujemy zdolność i gotowość do miażdżącej reakcji na wszelkie północnokoreańskie prowokacje" - dodano.

Napięcie między Koreą Południową i Północną. ONZ ostrożne

Jak podaje agencja Yonhap, reżim Korei Płn. instaluje zasieki zaledwie 80 metrów od linii demarkacyjnej, a pola minowe umieszcza w odległości zaledwie pięciu metrów. Uznano to za naruszenie rozejmu z 1953 roku.

Nadzorujące rozejm Dowództwo ONZ wydało jednak ostrożniejszy komunikat. Oceniło, że działania te "nie stanowią automatycznie" naruszenia układu i muszą być analizowane w szerszym kontekście.

Reżim w Pjongjangu zaczął w kwietniu 2024 r. intensywnie fortyfikować obszar leżący wewnątrz tzw. strefy zdemilitaryzowanej, budując m.in. zapory przeciwpancerne. Nastąpiło to kilka miesięcy po deklaracji przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una, który uznał relacje między państwami koreańskimi za wrogie.

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W ubiegłym tygodniu władze w Seulu poinformowały z kolei, że zmniejszą wojskową strefę kontroli cywilnej w rejonie przygranicznym, co ma pobudzić rozwój regionu. Inicjatywa rządu wpisuje się w politykę prezydenta Korei Płd. Li Dze Mjunga, który dąży do złagodzenia napięć z Koreą Płn.

Oba państwa formalnie nadal pozostają w stanie wojny, gdyż konflikt zbrojny z lat 1950-1953 zakończył się podpisaniem rozejmu, a nie traktatu pokojowego.

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jkn / mjo / polsatnews.pl / PAP