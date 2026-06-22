Jest wniosek o uchylenie ENA Romanowskiego. Podstawą miejsce pobytu
Obrona Marcina Romanowskiego złożyła do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wydanego wobec byłego wiceministra sprawiedliwości - poinformował nas mec. Bartosz Lewandowski. Argumentem mają być doniesienia o jego pobycie w kraju, w którym nie obowiązuje ta procedura.
Mec. Bartosz Lewandowski potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl, że złożył wniosek o uchylenie ENA wobec byłego wiceministra sprawiedliwości. - Złożyłem w ubiegłym tygodniu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego - przekazał.
Jak dodał, podstawą są medialne doniesienia oraz narracja polskiego rządu na temat miejsca pobytu polityka. - Skoro przedstawiciele państwa polskiego utrzymują, że nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej, to bezzasadnym jest utrzymywać ten nakaz w mocy - ocenił prawnik.
O sprawie jako pierwsze informowało RMF24. Serwis informował, że chodzi o doniesienia, jakoby Romanowski przebywał na terytorium Serbii - kraju mającego jedynie status państwa kandydującego do dołączenia do UE, na terenie którego ENA najprawdopodobniej nie będzie skuteczny.
Wniosek o uchylenie ENA Romanowskiego. Były wiceminister jest w Serbii?
Marcin Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą od 2024 r. przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Sytuacja ta zmieniła się w kwietniu 2026 roku, gdy Viktor Orban przegrał wybory w tym kraju.
Wówczas Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale ścigany europejskim nakazem aresztowania Romanowski nie miał takich możliwości. Z doniesień medialnych wynika, że opuścił Węgry i skierował się na Bałkany, prawdopodobnie do Serbii.
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Pod koniec maja szef MSWiA Marcin Kierwiński informował media, że polskie służby są bliskie namierzenia polityka.
Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa Marcina Romanowskiego
Marcin Romanowski jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie 19 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów.
Po decyzji o areszcie wobec polityka wystawiono list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. Romanowski informował później o uzyskaniu azylu na Węgrzech, co zatwierdził tamtejszy sąd.
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W lutym Sejm ponownie uchylił Romanowskiemu immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz areszt w związku z nowymi zarzutami. W maju warszawski sąd okręgowy utrzymał decyzję o areszcie.Czytaj więcej