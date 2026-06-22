Chińskie władze poinformowały w poniedziałek o wdrożeniu zakazu eksportu towarów podwójnego zastosowania do 10 podmiotów z USA oraz wykluczeniu 46 kolejnych amerykańskich firm z udziału w rządowych zamówieniach publicznych. To odwet za wcześniejsze restrykcje Waszyngtonu wobec chińskich spółek.

Chiny nakładają restrykcje na amerykańskie firmy

Na mocy decyzji resortu handlu, dotyczącej 10 amerykańskich podmiotów, wprowadzono restrykcje o charakterze eksterytorialnym. Przepisy kategorycznie "zabraniają organizacjom i osobom z jakiegokolwiek kraju lub regionu przekazywania lub dostarczania tym podmiotom artykułów podwójnego zastosowania pochodzących z Chin". Nakazano również "natychmiastowe wstrzymanie" wszelkich trwających dostaw.

Na liście znaleźli się producenci metali ziem rzadkich MP Materials i USA Rare Earth, a także firmy technologiczne Aveox, Red Cat, Teal Drones i Ball Aerospace. Rzecznik resortu uzasadnił, że krok ten to stanowcza reakcja na "złośliwe działania rządu USA polegające na dodaniu nowych podmiotów do tak zwanej listy chińskich firm wojskowych".

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Równolegle ministerstwo finansów wykluczyło 46 amerykańskich firm z chińskich zamówień rządowych. Zgodnie z nowymi przepisami instytucje publiczne "nie mogą nabywać produktów wytworzonych" przez te firmy, choć restrykcje nie obejmują przedsiębiorstw z kapitałem amerykańskim działających na terenie Chin. Na liście figurują głównie koncerny zbrojeniowe i lotnicze, w tym liczne oddziały Lockheed Martin, Raytheon Missiles & Defense oraz Boeing Defense, Space & Security.

Pekin w odwecie za czarną listę Pentagonu

Najnowsze działania władz w Pekinie to bezpośredni odwet za decyzję amerykańskiego Departamentu Obrony sprzed dwóch tygodni. Pentagon rozszerzył wtedy własną czarną listę o kilkadziesiąt podmiotów oskarżanych o bezpośrednie lub pośrednie wspieranie chińskiej armii i działanie w sercu technologicznej rywalizacji USA–Chiny. Znalazł się na niej m.in. gigant handlu elektronicznego Alibaba, wyszukiwarka Baidu oraz wiodący producent aut elektrycznych BYD, co dodatkowo pogłębiło kryzys w relacjach gospodarczych obu państw.

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Analitycy wskazują, że Pekin, obejmując swoimi decyzjami podmioty z państw trzecich, tworzy tzw. jurysdykcję długiego ramienia. Chiny wykorzystują swoją dominację surowcową – zwłaszcza w metalach ziem rzadkich i lotnictwie - do blokowania reeksportu, a tym samym odcinają przemysł obronny USA od zaopatrzenia przez inne państwa. To z kolei prowadzi do paraliżowania globalnych łańcuchów dostaw i wymuszania bezwzględnego przestrzegania swoich restrykcji pod groźbą odcięcia dostaw w przypadku niepodporządkowania się.