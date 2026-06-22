Groźny wypadek w Poznaniu. Tramwaj zderzył się z autokarem, są ranni
Cztery osoby trafiły do szpitali po zderzeniu tramwaju linii nr 3 z autokarem na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Serbskiej w Poznaniu. Siła uderzenia była tak duża, że drogowy pojazd został przesunięty o kilkanaście metrów, a tramwaj wykoleił się - przekazał podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
Do wypadku doszło w poniedziałek tuż przed godz. 13:00. Na miejscu pracują strażacy, policjanci i zespoły ratownictwa medycznego.
Jak przekazał podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, wstępne ustalenia wskazują, że kierowca autokaru, jadąc ulicą Naramowicką w kierunku ronda Solidarności, miał wymusić pierwszeństwo na prawidłowo wjeżdżającym na skrzyżowanie tramwaju linii nr 3.
- To zderzenie było z taką siłą, z takim impetem, że doprowadziło do przesunięcia się tego dużego autokaru o kilkanaście metrów. Sam tramwaj także wykoleił się z torowiska - powiedział policjant.
Cztery osoby w szpitalach. Najciężej ranny motorniczy
W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby. Są to dwie osoby podróżujące tramwajem, motorniczy oraz kierowca autokaru. Jak ustalili policjanci, w pojeździe prywatnego przewoźnika nie było pasażerów.
Najpoważniejszych obrażeń doznał motorniczy. - Mówimy tutaj o urazach w okolicy głowy, a także biodra. Wstępnie można stwierdzić, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał podkom. Paterski.
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Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali.
Na miejscu interweniuje straż pożarna. Bryg. Krzysztof Bugaja poinformował, że po zakończeniu działań ratowniczych służby zabezpieczają teren, a następnie rozpoczną się oględziny i prace związane z ponownym ustawieniem tramwaju na torach oraz usunięciem autokaru.
- W tej chwili jesteśmy w sile pięciu zastępów, w sumie około 12 ratowników. Działania mogą potrwać około dwóch godzin - powiedział.
Poznań. Kolizja tramwaju i autokaru. Utrudnienia dla kierowców
Wypadek spowodował poważne utrudnienia w północnej części Poznania. MPK Poznań poinformowało, że od godz. 12:57 wstrzymano ruch tramwajowy od pętli Wilczak do krańcówki Błażeja. Tramwaje linii nr 3 i 10 zostały skrócone do pętli Wilczak. Na odcinku Wilczak – Błażeja uruchomiono komunikację zastępczą.
Autobusy kursujące ulicą Serbską kierowane są objazdami. Policjanci zabezpieczyli monitoring i przesłuchają świadków, by dokładnie ustalić przebieg oraz okoliczności wypadku.
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