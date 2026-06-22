Do wypadku doszło w poniedziałek tuż przed godz. 13:00. Na miejscu pracują strażacy, policjanci i zespoły ratownictwa medycznego.

Jak przekazał podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, wstępne ustalenia wskazują, że kierowca autokaru, jadąc ulicą Naramowicką w kierunku ronda Solidarności, miał wymusić pierwszeństwo na prawidłowo wjeżdżającym na skrzyżowanie tramwaju linii nr 3.

- To zderzenie było z taką siłą, z takim impetem, że doprowadziło do przesunięcia się tego dużego autokaru o kilkanaście metrów. Sam tramwaj także wykoleił się z torowiska - powiedział policjant.

Cztery osoby w szpitalach. Najciężej ranny motorniczy

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby. Są to dwie osoby podróżujące tramwajem, motorniczy oraz kierowca autokaru. Jak ustalili policjanci, w pojeździe prywatnego przewoźnika nie było pasażerów.

Najpoważniejszych obrażeń doznał motorniczy. - Mówimy tutaj o urazach w okolicy głowy, a także biodra. Wstępnie można stwierdzić, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał podkom. Paterski.

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Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali.

Na miejscu interweniuje straż pożarna. Bryg. Krzysztof Bugaja poinformował, że po zakończeniu działań ratowniczych służby zabezpieczają teren, a następnie rozpoczną się oględziny i prace związane z ponownym ustawieniem tramwaju na torach oraz usunięciem autokaru.

- W tej chwili jesteśmy w sile pięciu zastępów, w sumie około 12 ratowników. Działania mogą potrwać około dwóch godzin - powiedział.

Poznań. Kolizja tramwaju i autokaru. Utrudnienia dla kierowców

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w północnej części Poznania. MPK Poznań poinformowało, że od godz. 12:57 wstrzymano ruch tramwajowy od pętli Wilczak do krańcówki Błażeja. Tramwaje linii nr 3 i 10 zostały skrócone do pętli Wilczak. Na odcinku Wilczak – Błażeja uruchomiono komunikację zastępczą.

Autobusy kursujące ulicą Serbską kierowane są objazdami. Policjanci zabezpieczyli monitoring i przesłuchają świadków, by dokładnie ustalić przebieg oraz okoliczności wypadku.

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