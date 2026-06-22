Jak tłumaczył Rafał Leśkiewicz, "formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera". Prowadzący Marek Tejchman dopytał swojego gościa o dalsze losy odznaczenia, które zostało odebrane głowie ukraińskiego państwa.

- Trafia do depozytu, gdzie godnie i z szacunkiem będzie przechowywany, bo to najwyższe i najważniejsze polskie odznaczenie państwowe. Nie będzie już nikomu przyznany. Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta - wyjaśnił rzecznik głowy państwa.

Spór polsko-ukraiński się zaostrzy? "Nie sądzę"

Dziennikarz Polsat News zapytał swojego gościa, czy po zamieszaniu z odebraniem i masowym zwracaniem polskich odznaczeń spór polsko-ukraiński może się zaostrzyć.

- Nie sądzę. Z resztą prezydent Karol Nawrocki wyraźnie to powiedział w swoim oświadczeniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta w piątek, że odebranie orderu Orła Białego nie jest przeciwko Ukraińcom, że to tak naprawdę Rosja jest wrogiem Ukrainy i całej wolnej Europy i wolnego świata - powiedział Leśkiewicz.

- Natomiast w tej sferze symboli nie mogliśmy przejść obojętnie nad tym, że prezydent Ukrainy nadaje imię jednej z jednostek wojskowych zbrodniarzy, bohaterów UPA - dodał współpracownika głowy państwa.

Na pytanie, czy "to dobry moment na taką awanturę" Leśkiewicz odparł, że "to pytanie należałoby zadać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, który wywołał ten kryzys, a teraz stał się zakładnikiem tej sytuacji politycznej".

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