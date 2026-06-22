Jak przekazali w poniedziałek świętokrzyscy policjanci, 49-letni Dariusz R. został zatrzymany po godz. 12:20 niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego teścia oraz usiłowanie zabójstwa teściowej.

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Do tragedii doszło w piątkowy wieczór w Mierzawie. Wówczas emerytowany policjant zaatakował 80-latka i jego 76-letnią żonę. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, natomiast seniorka z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Zbrodnia w Mierzawie. Finał policyjnej obławy, Dariusz R. został zatrzymany

49-latek zdążył uciec z miejsca zdarzenia, w związku z czym Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zarządził intensywne poszukiwania. W obławie brały udział setki mundurowych. Do akcji wykorzystano też drony, quady i policyjny śmigłowiec.

Dodatkowo Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wystawiła list gończy za Dariuszem R. Wydano także postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz o jego tymczasowym aresztowaniu.

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W poniedziałek trwające od kilku dni poszukiwania zostały zakończone. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie