Rozpoczął się kolejny gorący i burzowy dzień. Te dwa niebezpieczne zjawiska skupią się na południowo-wschodniej Polsce - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie brakuje alertów meteorologicznych drugiego stopnia.

Powrót niebezpiecznych burz. Ostrzegają na pomarańczowo

"Intensywny weekend za strażakami! W miniony weekend strażacy w całym kraju odnotowali tysiące interwencji, związanych przede wszystkim z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi – burzami, intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem" - czytamy na profilu Państwowej Straży Pożarnej na Facebooku.

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Najbardziej pracowita dla strażaków okazała się niedziela, kiedy to w wyniku burz wyjeżdżano do akcji 1652 razy. Nowy tydzień przynosi kolejne wyzwania, przede wszystkim dla mieszkańców południowo-wschodnich województw.

To właśnie w tej części Polski pojawią się najsilniejsze burze. Ponieważ burzowa strefa nie będzie się przemieszczać zbyt szybko, miejscami może dochodzić do dużych kumulacji opadów, sięgających nawet 40-50 litrów wody na metr kwadratowy.

Oprócz ulew możliwe będą opady gradu o średnicy do 2-3 centymetrów, a także wichury z lokalnymi podmuchami do 75-85 km/h.

WXCHARTS Burze na południowym wschodzie notujemy od rana, ale po południu i wieczorem będą najsilniejsze

Ze względu na niebezpieczne burze, które w poniedziałek największą moc zyskają w drugiej połowie dnia, obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, wydane dla następujących województw:

lubelskiego ;

; podkarpackiego ;

; małopolskiego ;

; świętokrzyskiego ;

; południowo-wschodniej części łódzkiego ;

; śląskiego ;

; południowo-wschodniej części opolskiego ;

; południowych i wschodnich rejonów mazowieckiego ;

; południowych powiatów podlaskiego.

Powyższe ostrzeżenia drugiego stopnia weszły w życie o godz. 8:00 i pozostają w mocy do 18:00, a lokalnie do 20:00.

IMGW Alert IMGW drugiego stopnia z powodu burz w 9 województwach

Burze w tym rejonie Polski zaczęły się pojawiać już przed południem. Zanotowano je między innymi w rejonie Kolbuszowej i ten układ powoli przemieszcza się przez Podkarpacie. "Komórki opadowe przemieszczają się bardzo powoli, w związku z tym występuje ryzyko dużych akumulacji opadu", do około 30-35 litrów w ciągu godziny - podkreślają synoptycy IMGW.

Aktualnie burze z intensywnym deszczem a w rejonie Kolbuszowej również z możliwym gradem porzemieszczaja się przez Podkarpacie. Komórki opadowe przemieszczają się bardzo powoli, w związku z tym występuje ryzyko dużych akumulacji opadu - około 30-35 mm/1h.



Czas opracowania:… pic.twitter.com/ZabUo4cBbK — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 22, 2026



Błyskawice, ulewy, gradobicie i wichury to nie będą jedyne zagrożenia, z jakimi przyjdzie się zmierzyć osobom przebywającym na południowym wschodzie. Do tego dojdą bardzo wysokie temperatury w tym rejonie.

Upał nie odpuści. Skupi się na dwóch województwach

W weekend doświadczyliśmy pierwszej w tym roku fali upałów. Na niedzieli ten gorący epizod się nie zakończy - w poniedziałek znowu miejscami będzie ponad 30 st. C.

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Najprzyjemniejszej pogody możemy się spodziewać na północy i zachodzie kraju, gdzie będzie przeważnie pogodnie i słonecznie, bez opadów przez cały dzień.

Nad samym morzem będzie do 18 st. C, a na Pomorzu termometry w najcieplejszych godzinach dnia pokażą do 22 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie w centrum (około 26 st. C), choć tam może przelotnie popadać deszcz.

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Najgoręcej będzie tam, gdzie jednocześnie wystąpią najsilniejsze burze, czyli na południowym wschodzie: lokalnie można się spodziewać do 31 st. C. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obejmują:

południowe tereny Lubelszczyzny ;

; północno-wschodnie rejony Podkarpacia.

IMGW Upał w poniedziałek możemy zanotować w części Lubelszczyzny i Podkarpacia

Pomarańczowe alerty dotyczące upału mają się utrzymać od godz. 13:52 do 16:00.