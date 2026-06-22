Burze i upały znowu znalazły drogę do Polski. Niebezpieczna wersja lata
Za nami trudny weekend, ale początek tygodnia wcale nie będzie lepszy. Znowu nadejdą niebezpieczne burze z ulewami, gradem i bardzo porywistym wiatrem. Synoptycy wskazali 9 województw, w których zagrożenie pogodowe będzie najpoważniejsze. To właśnie tam wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Kolejnym problemem mogą się okazać bardzo wysokie temperatury.
- Strażacy interweniowali tysiące razy w miniony weekend z powodu burz, intensywnych opadów i silnego wiatru
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gorącym i burzowym dniem na południowo-wschodniej Polsce z alertami drugiego stopnia
- Największe burze z ulewami, gradem i wichurami spodziewane są po południu i wieczorem w dziewięciu województwach
- Na południowym wschodzie Polski wystąpią również upały, do 31 stopni Celsjusza, z pomarańczowymi alertami dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia
Rozpoczął się kolejny gorący i burzowy dzień. Te dwa niebezpieczne zjawiska skupią się na południowo-wschodniej Polsce - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie brakuje alertów meteorologicznych drugiego stopnia.
Powrót niebezpiecznych burz. Ostrzegają na pomarańczowo
"Intensywny weekend za strażakami! W miniony weekend strażacy w całym kraju odnotowali tysiące interwencji, związanych przede wszystkim z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi – burzami, intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem" - czytamy na profilu Państwowej Straży Pożarnej na Facebooku.
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Najbardziej pracowita dla strażaków okazała się niedziela, kiedy to w wyniku burz wyjeżdżano do akcji 1652 razy. Nowy tydzień przynosi kolejne wyzwania, przede wszystkim dla mieszkańców południowo-wschodnich województw.
To właśnie w tej części Polski pojawią się najsilniejsze burze. Ponieważ burzowa strefa nie będzie się przemieszczać zbyt szybko, miejscami może dochodzić do dużych kumulacji opadów, sięgających nawet 40-50 litrów wody na metr kwadratowy.
Oprócz ulew możliwe będą opady gradu o średnicy do 2-3 centymetrów, a także wichury z lokalnymi podmuchami do 75-85 km/h.
Ze względu na niebezpieczne burze, które w poniedziałek największą moc zyskają w drugiej połowie dnia, obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, wydane dla następujących województw:
- lubelskiego;
- podkarpackiego;
- małopolskiego;
- świętokrzyskiego;
- południowo-wschodniej części łódzkiego;
- śląskiego;
- południowo-wschodniej części opolskiego;
- południowych i wschodnich rejonów mazowieckiego;
- południowych powiatów podlaskiego.
Powyższe ostrzeżenia drugiego stopnia weszły w życie o godz. 8:00 i pozostają w mocy do 18:00, a lokalnie do 20:00.
Burze w tym rejonie Polski zaczęły się pojawiać już przed południem. Zanotowano je między innymi w rejonie Kolbuszowej i ten układ powoli przemieszcza się przez Podkarpacie. "Komórki opadowe przemieszczają się bardzo powoli, w związku z tym występuje ryzyko dużych akumulacji opadu", do około 30-35 litrów w ciągu godziny - podkreślają synoptycy IMGW.
Błyskawice, ulewy, gradobicie i wichury to nie będą jedyne zagrożenia, z jakimi przyjdzie się zmierzyć osobom przebywającym na południowym wschodzie. Do tego dojdą bardzo wysokie temperatury w tym rejonie.
Upał nie odpuści. Skupi się na dwóch województwach
W weekend doświadczyliśmy pierwszej w tym roku fali upałów. Na niedzieli ten gorący epizod się nie zakończy - w poniedziałek znowu miejscami będzie ponad 30 st. C.
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Najprzyjemniejszej pogody możemy się spodziewać na północy i zachodzie kraju, gdzie będzie przeważnie pogodnie i słonecznie, bez opadów przez cały dzień.
Nad samym morzem będzie do 18 st. C, a na Pomorzu termometry w najcieplejszych godzinach dnia pokażą do 22 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie w centrum (około 26 st. C), choć tam może przelotnie popadać deszcz.
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Najgoręcej będzie tam, gdzie jednocześnie wystąpią najsilniejsze burze, czyli na południowym wschodzie: lokalnie można się spodziewać do 31 st. C. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obejmują:
- południowe tereny Lubelszczyzny;
- północno-wschodnie rejony Podkarpacia.
Pomarańczowe alerty dotyczące upału mają się utrzymać od godz. 13:52 do 16:00.Czytaj więcej