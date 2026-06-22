Do zdarzenia doszło w środę przy wejściu do kompleksu Victoria Court II w Los Cristianos, na południu Teneryfy. Jak opisuje lokalny portal "Canarian Weekly", celem napastnika miała być torebka 79-letniej kobiety.

Według lokalnych relacji napastnik zaatakował brytyjskie małżeństwo podczas próby wyrwania kobiecie torebki. W trakcie zajścia 88-latek miał zostać mocno pchnięty lub przewrócony. Upadł na plecy i uderzył głową.

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Wkrótce potem u seniora doszło do zatrzymania krążenia. Świadkowie zaalarmowali służby, a na miejsce skierowano ratowników kanaryjskiego pogotowia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Lokalna prasa informuje, że zmarł w piątek, dwa dni po napaści.

Teneryfa. Napastnik zaatakował seniorów. 88-latek zmarł po szarpaninie

Jak podaje "Sol del Sur Tenerife", śledczy mieli ustalić tożsamość domniemanego sprawcy na podstawie relacji świadków i nagrań z kamer monitoringu. Według tych doniesień podejrzany wciąż był poszukiwany.

Oficjalne służby nie podały publicznie pełnych szczegółów prowadzonego postępowania. Z tego względu nie jest jasne, czy zatrzymano już osobę podejrzewaną o dokonanie napadu.

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Przed kompleksem Victoria Court II pojawiły się kwiaty oraz wiadomości pożegnalne dla zmarłego. Mieszkańcy i turyści mają być poruszeni tragedią, do której doszło w jednym z najczęściej odwiedzanych kurortów na wyspie.

Los Cristianos leży w gminie Arona, w południowej części Teneryfy. To popularna miejscowość wypoczynkowa, chętnie wybierana przez zagranicznych turystów, w tym Brytyjczyków.