Weteran brytyjskiej sceny politycznej Andy Burnham przekazał w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zamierza ubiegać się o zastąpienie Keira Starmera na stanowisku lidera rządzącej Partii Pracy oraz premiera. "Zgłoszę swoją kandydaturę" - poinformował.

Weteran brytyjskiej polityki chce zastąpić Keira Starmera. "Zgłoszę swoją kandydaturę"

"Keir wyświadczył naszemu krajowi ogromną przysługę i pragnę mu podziękować za przywództwo oraz poświęcenie w tym niezwykle trudnym okresie" - napisał 56-latek.

W swoim wpisie Burnham zaznaczył, że ważne, by proces przejściowy przebiegał w sposób "uporządkowany" i "odpowiedzialny".

"Kraj oczekuje stabilności, powagi i dalszego skupienia się na sprawach, które mają największe znaczenie - i właśnie to otrzyma. Idąc naprzód, naszym priorytetem musi być wspólna praca nad przywróceniem kraju do stanu, w jakim wszyscy chcielibyśmy go widzieć. Ludzie chcą widzieć postępy w zakresie wzrostu gospodarczego, kosztów utrzymania, usług publicznych, mieszkalnictwa oraz szans dla następnego pokolenia" - kontynuował.

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Burnham zaznaczył, że zmiany polityczne "nigdy nie powinny odwracać uwagi od odpowiedzialności za poprawę jakości życia obywateli".

"Ruch robotniczy zawsze był najsilniejszy, gdy patrzył w przyszłość z pewnością siebie i determinacją. Właśnie to będziemy robić od tej chwili i zadbamy o to, by ta transformacja stała się pozytywnym procesem odnowy dla naszej partii i naszego kraju" - dodał.

Agencja AFP przekazała, że były minister zdrowia Wes Streeting, który wcześniej zapowiadał, że weźmie udział w wyścigu o przywództwo, oświadczył jednak, że popiera Burnhama, sugerując, że były burmistrz Manchesteru mógłby zostać liderem bez formalnej rywalizacji.