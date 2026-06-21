"Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa. Poniósł wielką porażkę w kwestii dwóch bardzo ważnych tematów: IMIGRACJI I ENERGII (OTWORZYĆ ZŁOŻA ROPY NA MORZU PÓŁNOCNYM!)" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA dodał, że dobrze życzy brytyjskiemu premierowi. Nie wyjaśnił jednak, na czym opiera swoją ocenę. Starmer dotąd nie ogłosił dymisji, a brytyjski rząd stanowczo zaprzeczył doniesieniom o jego możliwym odejściu.

Partia Pracy naciska na Starmera. Coraz więcej głosów za dymisją

W sobotę tygodnik "The Observer" podał, że premier ma przygotowywać się do ustąpienia i może ogłosić swoją decyzję już w poniedziałek. Według gazety Starmer miał uznać, że nie jest w stanie dalej walczyć o utrzymanie stanowiska.

Kryzys wokół szefa brytyjskiego rządu miał pogłębić się po zdecydowanym zwycięstwie jego największego rywala, Andy'ego Burnhama, w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Burnham zdobył w piątek mandat w okręgu Makerfield na północy Anglii, co otworzyło mu drogę do formalnego ubiegania się o przywództwo w Partii Pracy.

Sky News poinformował w niedzielę, że minister spraw zagranicznych Yvette Cooper miała podczas prywatnej rozmowy zaapelować do Starmera o ustąpienie. Podobne sygnały - jak podał "Guardian" - mieli wysłać minister ds. zmian klimatycznych Ed Miliband, ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oraz ministra transportu Heidi Alexander.

Kryzys w Partii Pracy. Keir Starmer notuje słabe sondaże

Według brytyjskich mediów Starmer przebywa obecnie z żoną i dziećmi w Chequers, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów. Na Downing Street trwają tymczasem spekulacje dotyczące możliwego następcy szefa rządu.

Zgodnie z regulaminem Partii Pracy procedura wyboru nowego lidera może zostać uruchomiona po uzyskaniu poparcia 81 posłów. Rozmówcy "The Observer" twierdzą, że Andy Burnham mógłby liczyć nawet na ponad 200 deklaracji.

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Keir Starmer od tygodni mierzy się ze słabymi sondażami oraz rosnącym niezadowoleniem we własnym ugrupowaniu. Sytuację pogorszyły niekorzystne wyniki Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach do parlamentów Walii i Szkocji.

Dodatkowym ciosem była niespodziewana dymisja ministra obrony Johna Healeya 11 czerwca. Dotąd uchodził on za jednego z ważniejszych sojuszników premiera.