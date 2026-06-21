Donald Trump uderza w europejskiego polityka. "Poniósł wielką porażkę"

Świat

Donald Trump wprost ocenił polityczną przyszłość Keira Starmera. "Zrezygnuje z roli premiera" – napisał prezydent USA, zarzucając szefowi brytyjskiego rządu "wielką porażkę" w sprawach imigracji i energetyki. Jego komentarz pojawił się w chwili, gdy w Wielkiej Brytanii narasta kryzys wokół Starmera, a media informują o coraz silniejszej presji na jego dymisję.

Donald Trump przemawia przy mikrofonie, w tle dwie flagi USA.
PAP/EPA/YOAN VALAT
Donald Trump sugeruje dymisję Keira Starmera

"Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa. Poniósł wielką porażkę w kwestii dwóch bardzo ważnych tematów: IMIGRACJI I ENERGII (OTWORZYĆ ZŁOŻA ROPY NA MORZU PÓŁNOCNYM!)" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

 

Prezydent USA dodał, że dobrze życzy brytyjskiemu premierowi. Nie wyjaśnił jednak, na czym opiera swoją ocenę. Starmer dotąd nie ogłosił dymisji, a brytyjski rząd stanowczo zaprzeczył doniesieniom o jego możliwym odejściu.

Partia Pracy naciska na Starmera. Coraz więcej głosów za dymisją

W sobotę tygodnik "The Observer" podał, że premier ma przygotowywać się do ustąpienia i może ogłosić swoją decyzję już w poniedziałek. Według gazety Starmer miał uznać, że nie jest w stanie dalej walczyć o utrzymanie stanowiska.

 

Kryzys wokół szefa brytyjskiego rządu miał pogłębić się po zdecydowanym zwycięstwie jego największego rywala, Andy'ego Burnhama, w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Burnham zdobył w piątek mandat w okręgu Makerfield na północy Anglii, co otworzyło mu drogę do formalnego ubiegania się o przywództwo w Partii Pracy.

 

Sky News poinformował w niedzielę, że minister spraw zagranicznych Yvette Cooper miała podczas prywatnej rozmowy zaapelować do Starmera o ustąpienie. Podobne sygnały - jak podał "Guardian" - mieli wysłać minister ds. zmian klimatycznych Ed Miliband, ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oraz ministra transportu Heidi Alexander.

Kryzys w Partii Pracy. Keir Starmer notuje słabe sondaże

Według brytyjskich mediów Starmer przebywa obecnie z żoną i dziećmi w Chequers, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów. Na Downing Street trwają tymczasem spekulacje dotyczące możliwego następcy szefa rządu.

 

Zgodnie z regulaminem Partii Pracy procedura wyboru nowego lidera może zostać uruchomiona po uzyskaniu poparcia 81 posłów. Rozmówcy "The Observer" twierdzą, że Andy Burnham mógłby liczyć nawet na ponad 200 deklaracji.

 

ZOBACZ: Keir Starmer zrezygnuje z funkcji premiera? Media donoszą o rychłej dymisji

 

Keir Starmer od tygodni mierzy się ze słabymi sondażami oraz rosnącym niezadowoleniem we własnym ugrupowaniu. Sytuację pogorszyły niekorzystne wyniki Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach do parlamentów Walii i Szkocji.

 

Dodatkowym ciosem była niespodziewana dymisja ministra obrony Johna Healeya 11 czerwca. Dotąd uchodził on za jednego z ważniejszych sojuszników premiera.

WIDEO: Prowadzi w sondażach prezydenckich we Francji i chwali Polskę: Może służyć jako przykład
Agata Sucharska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
ANDY BURNHAMDONALD TRUMPDYMISJAKEIR STARMERPARTIA PRACYPOLITYKAPREMIER WIELKIEJ BRYTANIIŚWIATWYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 