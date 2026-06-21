Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pojawił się w "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News. Polityk był proszony był o komentarz w sprawie wypowiedzi lidera Partii Razem Adriana Zandberga, który spytał z mównicy sejmowej: "Co jeszcze musi nawywijać ośmiornica Kierwińskiego w Warszawie, żeby w końcu były jakiekolwiek konsekwencje?".

Czarzasty powiedział, że nie odniesie się do tych słów, ponieważ nie chciałby, aby ucierpiała na tym jego relacja z Zandbergiem.

Marszałek złożył przy tym deklarację, że Nowa Lewica chciałaby w wyborach parlamentarnych w 2027 roku wystartować na jednej wspólnej liście z Partią Razem.

Wspólna lista Lewicy? Czarzasty wychodzi z propozycją, jest reakcja Zandberga

- Chciałbym, żeby Lewica się konsolidowała i żeby w najbliższych wyborach razem poszła do wyborów - oświadczył Czarzasty. Dodał, że bardzo chętnie zaprosi do współpracy w trakcie kampanii wyborczej Adriana Zandberga czy Joannę Senyszyn, ponieważ konsolidacja Lewicy jest - zdaniem polityka - "rozsądna dla naszego kraju".

- Z panem Zandbergiem łączy mnie 95 proc. poglądów. 5 proc. to jest różnica w podejściu do rządu. Ja uważam, że w tym rządzie Lewica przeprowadziła bardzo wiele ustaw, z których jesteśmy bardzo zadowoleni i jest to skuteczna Lewica - tłumaczył.

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Na te słowa zdążył zareagować Adrian Zandberg. - Marszałek Czarzasty wybrał już koalicjanta i jest nim Donald Tusk. Zachęcam do konsekwencji - odpowiedział. Polityk dodał w rozmowie z Polsat News, że Partia Razem "robi swoje".

- To nie może być tak, że jak chodzi o stołki to jest się w rządzie, a jak się robi nieprzyjemnie, bo wychodzi jakaś afera, to zaczyna się rozglądać i udawać, że się w tym rządzie nie jest - dodał.

Zandberg odpowiada na propozycję Czarzastego: My przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach

Zandberg ocenił, że marszałek Czarzasty "robi w Sejmie to, co mu każe Donald Tusk". - W Sejmie pana marszałka Czarzastego są mrożone projekty ustaw Partii Razem. Nowa Lewica od dawna, konsekwentnie głosuje przeciwko praktycznie wszystkim inicjatywom, które Partia Razem zgłasza. No więc bardzo grzecznie i równie konsekwentnie postępuje w ślad za Tuskiem - mówił Adrian Zandberg.

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Polityk zapewnił, że jego partia pracuje obecnie nad tym, aby samodzielnie zbudować "społeczną, demokratyczną alternatywę dla tego rządu". - Nie może być tak, że Polacy będą mieli do wyboru z jednej strony ekipę, która teraz rządzi - ekipę od saloników VIP - a z drugiej strony PiS z Konfederacją. Polska naprawdę zasługuje na lepszy wybór - wyjaśnił.



- My przygotowujemy się do samodzielnego startu we wszystkich okręgach wyborczych i przygotowujemy do tego, żeby była realna zmiana, bo to, czego nas nauczyło doświadczenie z 2023 roku, to tego, że większość parlamentarna musi zależeć od klubu Partii Razem, żeby była jakakolwiek zmiana - dodał.