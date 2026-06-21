Emil Jędrzejewski - były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie nagłośnił aferę przyspieszonych kolejek na zabiegi i badania dla polityków KO i ich bliskich, w której główną rolę odegrał Dawid Kacprzyk. Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", Jędrzejewski sam jest jednak w sporze z placówką.

Afera w Szpitalu Południowym. Media: ponad pół miliona złotych nieprawidłowości

Lekarz miał być wpisywany na fikcyjne dyżury oraz dopisywać się do zabiegów, które wykonywali inni lekarze. Jędrzejewski jest również pułkownikiem Wojska Polskiego, ale na początku ubiegłego roku został zmuszony do odejścia, gdyż nie przychodził do pracy w Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

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Były ordynator odmówił podania bezpośrednich powodów jego zwolnienia ze służby. Zapytany przez dziennik o kontakty z czołowymi polskimi politykami, jak choćby prezydent Karol Nawrocki, stanowczo zaprzeczył, jakoby działał z pobudek politycznych. - Nigdy w życiu nie poznałem osobiście prezydenta Karola Nawrockiego. Nie znam też żadnej osoby z jego najbliższego otoczenia - zapewniał.

Politycy reagują na doniesienia ws. byłego ordynatora. "Zagrał w niebezpieczną grę"

Doniesienia szybko podchwycili politycy koalicji rządzącej. Europoseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz oskarżył Jędrzejewskiego w internetowym wpisie o celowe działanie na szkodę partii i kontakty z politykami opozycji.

"Pan dr Emil zagrał w niebezpieczną grę. Albo jeszcze o tym nie wie albo już powinien się domyślać, że chłopaki wciągnęli go w twardą rozgrywkę. Na końcu zostanie sam z pytaniami, na które będzie musiał sam odpowiedzieć. A pytań do pana doktora jest coraz więcej" - pisał na platformie X eurodeputowany KO.





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Na jego wpis zareagował mec. Bartosz Lewandowski związany z Ordo Iuris. "Czy teraz wobec lekarza-sygnalisty prokurator rozpocznie jakieś śledztwo? Czy tylko Pan tak straszy innego lekarza?" - pytał Arłukowicza. Zadeklarował również, że jeżeli prokuratura zainteresuje się sprawą byłego ordynatora Szpitala Południowego, będzie go reprezentował pro bono.

Skandal w warszawskim szpitalu. Politycy KO przyjmowani bez kolejki

Przypomnijmy, że według doniesień portalu Zero.pl 28-letni lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez niego oddziale bez kolejki mieli być przyjmowani politycy KO i ich rodziny. Z ustaleń Zero.pl wynika, że goście mieli wydzielony osobny komfortowy pokój, a ich badania i zabiegi były zlecane natychmiastowo.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu. Jak podawało Zero.pl, Emil Jędrzejewski miał wysyłać do Trzaskowskiego wiadomości mówiące m.in. o tym, że Kacprzyk bezpodstawnie zarządza SOR-em oraz wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień.

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Prezydent Warszawy stwierdził w mediach społecznościowych, że "prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji".

W Szpitalu Południowym zlecono audyt i kontrolę ratusza. Dodatkowo, oprócz miejskich urzędników, prokuratury i urzędników NFZ, placówkę ma prześwietlić także Państwowa Inspekcja Pracy.