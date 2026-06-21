Ruszają negocjacje USA z Iranem. Donald Trump zabiera głos ws. cieśniny Ormuz
Donald Trump zapowiedział, że Iran nie będzie pobierał opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Prezydent USA nie wykluczył jednak, że takie opłaty będą mogły pobierać Stany Zjednoczone. Deklaracja ta pada tuż przez rozpoczęciem negocjacji z Iranem w Szwajcarii. Do kurortu Buergenstock - w którym zaplanowano rozmowy - w niedzielę rano przybył wiceprezydent USA J.D. Vance.
"Przez 60 dni w okresie zawieszenia broni w Cieśninie Ormuz NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH i po jego upływie też NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH, chyba że zostaną one nałożone przez Stany Zjednoczone Ameryki i w ich imieniu, w przypadku braku zawarcia umowy, za usługi świadczone w charakterze Anioła Stróża krajom Bliskiego Wschodu, w celu zwrotu kosztów poniesionych w przeszłości, obecnie i w przyszłości" - napisał prezydent Donald Trump we wpisie na Truth Social.
Wpis Trumpa to komentarz do wątpliwości powstałych w wyniku podpisania wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Zapisy umowy mówią, że przez 60 dni negocjacji na temat ostatecznej wersji żegluga przez Ormuz będzie swobodna i nie będzie podlegała opłatom.
Po tym okresie jednak tekst zdaje się sugerować możliwość takich opłat. Porozumienie mówi, że w przyszłości "Islamska Republika Iranu przeprowadzi dialog z Sułtanatem Omanu w celu określenia przyszłej administracji i usług morskich w cieśninie Ormuz, w porozumieniu z innymi państwami nadbrzeżnymi Zatoki Perskiej", zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym.
Negocjacje Iran-USA. Donald Trump zabiera głos ws. opłat za cieśninę Ormuz
Komentując te zapisy w czwartek, wiceprezydent USA J.D. Vance wykluczył, by umożliwiały one przyszłe pobieranie opłat od statków i podkreślił, że w procesie rozmów na temat cieśniny będą uczestniczyć nie tylko Iran i Oman - państwa które według doniesień rozmawiały na temat poboru opłat - ale też inne państwa Zatoki Perskiej. Według Vance'a rozmowy te miałyby dotyczyć bezpieczeństwa żeglugi, a nie podatków.
Donald Trump już wcześniej niejednokrotnie sugerował, że to Stany Zjednoczone mogą pobierać opłaty za żeglugę. W jednej z takich wypowiedzi mówił, że mógłby to robić "wspólnie z ajatollahem", choć potem wycofał się z tych deklaracji.
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Wypowiedź prezydenta USA pada w momencie, gdy jego wysłannicy - Steve Witkoff i Jared Kushner - przybyli do Szwajcarii na rozpoczynające się w niedzielę techniczne negocjacje z Iranem na temat końcowego porozumienia, w tym również przyszłości cieśniny Ormuz. Do Witkoffa i Kushnera dołączy stojący na czele delegacji USA wiceprezydent J.D. Vance, który w sobotę odleciał z Waszyngtonu do Szwajcarii.
Według rzecznika Vance i jego żona wylądowali o godzinie 5.59 w bazie lotniczej Emmen, niedaleko Lucerny w środkowej Szwajcarii.
Przed odlotem wiceprezydent USA powiedział dziennikarzom, że ma nadzieję poczynić postępy w kwestii irańskiego programu nuklearnego oraz zawieszenia broni w Libanie. Rozmowy z delegacją irańską, która przybyła do Szwajcarii w sobotę, zaplanowano w kurorcie Buergenstock.Czytaj więcej