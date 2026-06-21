"Przez 60 dni w okresie zawieszenia broni w Cieśninie Ormuz NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH i po jego upływie też NIE BĘDZIE OPŁAT TRANZYTOWYCH, chyba że zostaną one nałożone przez Stany Zjednoczone Ameryki i w ich imieniu, w przypadku braku zawarcia umowy, za usługi świadczone w charakterze Anioła Stróża krajom Bliskiego Wschodu, w celu zwrotu kosztów poniesionych w przeszłości, obecnie i w przyszłości" - napisał prezydent Donald Trump we wpisie na Truth Social.

Wpis Trumpa to komentarz do wątpliwości powstałych w wyniku podpisania wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Zapisy umowy mówią, że przez 60 dni negocjacji na temat ostatecznej wersji żegluga przez Ormuz będzie swobodna i nie będzie podlegała opłatom.

Po tym okresie jednak tekst zdaje się sugerować możliwość takich opłat. Porozumienie mówi, że w przyszłości "Islamska Republika Iranu przeprowadzi dialog z Sułtanatem Omanu w celu określenia przyszłej administracji i usług morskich w cieśninie Ormuz, w porozumieniu z innymi państwami nadbrzeżnymi Zatoki Perskiej", zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym.

Negocjacje Iran-USA. Donald Trump zabiera głos ws. opłat za cieśninę Ormuz

Komentując te zapisy w czwartek, wiceprezydent USA J.D. Vance wykluczył, by umożliwiały one przyszłe pobieranie opłat od statków i podkreślił, że w procesie rozmów na temat cieśniny będą uczestniczyć nie tylko Iran i Oman - państwa które według doniesień rozmawiały na temat poboru opłat - ale też inne państwa Zatoki Perskiej. Według Vance'a rozmowy te miałyby dotyczyć bezpieczeństwa żeglugi, a nie podatków.

Donald Trump już wcześniej niejednokrotnie sugerował, że to Stany Zjednoczone mogą pobierać opłaty za żeglugę. W jednej z takich wypowiedzi mówił, że mógłby to robić "wspólnie z ajatollahem", choć potem wycofał się z tych deklaracji.

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Wypowiedź prezydenta USA pada w momencie, gdy jego wysłannicy - Steve Witkoff i Jared Kushner - przybyli do Szwajcarii na rozpoczynające się w niedzielę techniczne negocjacje z Iranem na temat końcowego porozumienia, w tym również przyszłości cieśniny Ormuz. Do Witkoffa i Kushnera dołączy stojący na czele delegacji USA wiceprezydent J.D. Vance, który w sobotę odleciał z Waszyngtonu do Szwajcarii.

Według rzecznika Vance i jego żona wylądowali o godzinie 5.59 w bazie lotniczej Emmen, niedaleko Lucerny w środkowej Szwajcarii.

Przed odlotem wiceprezydent USA powiedział dziennikarzom, że ma nadzieję poczynić postępy w kwestii irańskiego programu nuklearnego oraz zawieszenia broni w Libanie. Rozmowy z delegacją irańską, która przybyła do Szwajcarii w sobotę, zaplanowano w kurorcie Buergenstock.