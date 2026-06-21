W Charnowie w gminie Ustka przed godziną 13:00 na terenie fabryki aerozoli wybuchł pożar. Na niebie z kilku kilometrów widać czarny słup dymu. Ogień objął całą halę produkcyjną - przekazał w rozmowie z Polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku mł. asp. Amadeusz Galus



Na miejsce zadysponowano cztery jednostki straży pożarnej, kolejne dojeżdżają na miejsce. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu. Służby zdecydowały o ewakuacji

- Ewakuowano pracowników, którzy przebywali na terenie zakładu - powiedział mł. asp. Amadeusz Galus. Dodał, że w związku z zagrożeniem służby ewakuowały okolicznych mieszkańców w promieniu 200 metrów.

- Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych - zaznaczył rzecznik.

- Istnieje zagrożenie wybuchu produktów wyrabianych w zakładzie oraz zbiorników ciśnieniowych. Na miejsce zdarzenia ściągana jest większość jednostek z powiatu słupskiego - przekazał Piotr Basarab ze słupskiej Straży Pożarnej w rozmowie z portalem GP24.

Pożar na Pomorzu, płonie fabryka aerozoli. Na niebie widać słup dymu

W związku z pożarem w Charnowie oraz możliwością występowania w powietrzu szkodliwych substancji władze gminy Ustka zaapelowały do mieszkańców.

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"Prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej." - dodano. Służby monitorują sytuację na bieżąco.