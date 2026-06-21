Polska na pomarańczowo. Wszędzie alerty przed upałami i nawałnicami

aktualizacja: Polska

W niedzielę niemal w całej Polsce czekają nas burze i nawałnice połączone z falą wysokiej temperatury. W 15 województwach wydano w związku z tym alerty I i II stopnia. Skutki sobotnich pogodowych zawirowań są dramatyczne - powyrywane drzewa i zerwane linie energetyczne, strażacy interweniowali blisko tysiąc razy. RCB rozesłał alert, ostrzegając Polaków i apelując o unikanie otwartych przestrzeni.

Powalone drzewo z widocznymi korzeniami leży na drodze, blokując jej przejazd. W tle znajduje się samochód i budynki, a niebo jest zachmurzone.
Polsat News
Gwałtowne zjawiska atmosferyczne niemal w całym kraju

Mapa prognozowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawia Polskę niemal całą zabarwioną na pomarańczowo. To zwiastun niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, jakie czekają nas w niedzielę.

 

Burze, nawałnice i intensywne deszcze nie odpuszczają. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia zarówno przed silnymi ulewami, jak i wysokimi temperaturami dla aż 15 województw.

 

 

 

Burze, nawałnice i upały w całym kraju. IMGW ostrzega

Jak informuje IMGW, w niedzielę burze będą możliwe na znacznym obszarze Polski. Niosą one ze sobą podwyższone ryzyko ulewnych deszczy lub nawałnic oraz obfitych opadów gradu. W trakcie burz miejscami wiatr powieje z prędkością sięgającą nawet do 90-100 km/h.

 

Nawalne opady deszczu mogą powodować również zalania i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody będą obowiązywać od Pomorza po Małopolskę do południa w poniedziałek.

 

IMGW ostrzega przed burzami i upałami w całej PolscePolsat News
IMGW ostrzega przed burzami i upałami w całej Polsce

 ZOBACZ: Idzie groźna burza z Niemiec. Potężna superkomórka uderzy w polskie miasto

 

Alerty II stopnia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju z wyjątkiem województwa śląskiego, wschodniej części Małopolski i powiatu strzeleckiego w województwie opolskim - tam utrzymuje się I stopień zagrożenia. Ostrzeżenia te potrwają do poniedziałkowego poranka.

Ciąg dalszy fali gorąca. Wydano ostrzeżenia I i II stopnia, temperatura powyżej 30 st. C

Polakom doskwierać będą również wysokie temperatury. Szczególnie narażeni są na nie mieszkańcy województwa: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W podanych regionach wydano alerty II stopnia.

 

Z kolei I stopień zagrożenia przed upałami obowiązuje na wschodzie kraju oraz w okolicach Jeleniej Góry i w części województwa pomorskiego. Alerty te pozostaną w mocy do wieczora w niedzielę.

 

Gwałtowne burze i nawałnice spowodowały liczne zniszczenia w całej PolscePolsat News

 

W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu do 30-33 st. C w przeważającej części kraju. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu - tam termometry wskażą około 20 st. C. 

 

Ciepło będzie również w nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 st. C na północy Polski po około 16 st. C w centrum i 19 st. C na południu kraju.

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało po godz. 9 alert, ostrzegając przed silnym wiatrem i intensywnymi burzami. Prognozowane są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. "Unikaj otwartych przestrzeni" - napisano.  

Dramatyczne skutki burz i nawałnic. Interwencje w całej Polsce

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne spowodowały w całej Polsce w nocy z soboty na niedzielę liczne zniszczenia. Państwowa Straż Pożarna poinformowała o ponad 900 interwencjach w związku z miejscowymi zagrożeniami atmosferycznymi.

 

Skutki burzy w okolicach Środy WielkopolskiejPolsat News
Skutki burzy w okolicach Środy Wielkopolskiej

W sobotę najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie wielkopolskim (155) i lubuskim (142). W zachodniopomorskim strażacy interweniowali 64 razy.

 

Od północy do rana w niedzielę interwencji straży pożarnej było łącznie 125, przekazał rzecznik prasowy KG PSP st. kpt. Wojciech Gralec.

WIDEO: Spięcie posłów KO i PiS w programie, poszło o weto Nawrockiego. "Proszę nie machać ręką"
Maria Kosiarz / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BURZENAWAŁNICEOSTRZEŻENIAPOGODAPOLSKAPROGNOZA POGODY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 