Mapa prognozowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawia Polskę niemal całą zabarwioną na pomarańczowo. To zwiastun niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, jakie czekają nas w niedzielę.

Burze, nawałnice i intensywne deszcze nie odpuszczają. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia zarówno przed silnymi ulewami, jak i wysokimi temperaturami dla aż 15 województw.

⚠️Wydane ostrzeżenia meteorologiczne ⚠️



przed burzami (1🟡 i 2 🟠stopnia )

przed upałem (1🟡 i 2🟠 stopnia)



⚠️oraz ostrzeżenia hydrologiczne⚠️



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY NA MAPIE DYNAMICZNEJ 👇👇👇https://t.co/DIkhkQS5PS pic.twitter.com/3HOSy0I63F — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 21, 2026

Burze, nawałnice i upały w całym kraju. IMGW ostrzega

Jak informuje IMGW, w niedzielę burze będą możliwe na znacznym obszarze Polski. Niosą one ze sobą podwyższone ryzyko ulewnych deszczy lub nawałnic oraz obfitych opadów gradu. W trakcie burz miejscami wiatr powieje z prędkością sięgającą nawet do 90-100 km/h.

Nawalne opady deszczu mogą powodować również zalania i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody będą obowiązywać od Pomorza po Małopolskę do południa w poniedziałek.

Polsat News IMGW ostrzega przed burzami i upałami w całej Polsce

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Alerty II stopnia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju z wyjątkiem województwa śląskiego, wschodniej części Małopolski i powiatu strzeleckiego w województwie opolskim - tam utrzymuje się I stopień zagrożenia. Ostrzeżenia te potrwają do poniedziałkowego poranka.

Ciąg dalszy fali gorąca. Wydano ostrzeżenia I i II stopnia, temperatura powyżej 30 st. C

Polakom doskwierać będą również wysokie temperatury. Szczególnie narażeni są na nie mieszkańcy województwa: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W podanych regionach wydano alerty II stopnia.

Z kolei I stopień zagrożenia przed upałami obowiązuje na wschodzie kraju oraz w okolicach Jeleniej Góry i w części województwa pomorskiego. Alerty te pozostaną w mocy do wieczora w niedzielę.

Polsat News

W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu do 30-33 st. C w przeważającej części kraju. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu - tam termometry wskażą około 20 st. C.

Ciepło będzie również w nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 st. C na północy Polski po około 16 st. C w centrum i 19 st. C na południu kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało po godz. 9 alert, ostrzegając przed silnym wiatrem i intensywnymi burzami. Prognozowane są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. "Unikaj otwartych przestrzeni" - napisano.

Dramatyczne skutki burz i nawałnic. Interwencje w całej Polsce

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne spowodowały w całej Polsce w nocy z soboty na niedzielę liczne zniszczenia. Państwowa Straż Pożarna poinformowała o ponad 900 interwencjach w związku z miejscowymi zagrożeniami atmosferycznymi.

Polsat News Skutki burzy w okolicach Środy Wielkopolskiej

W sobotę najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie wielkopolskim (155) i lubuskim (142). W zachodniopomorskim strażacy interweniowali 64 razy.

Od północy do rana w niedzielę interwencji straży pożarnej było łącznie 125, przekazał rzecznik prasowy KG PSP st. kpt. Wojciech Gralec.