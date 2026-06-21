Dwóch fińskich żeglarzy zagubiło się na Zatoce Fińskiej w pobliżu wybrzeży Estonii - przekazał fiński portal yle. Jak dodano, mężczyźni wypłynęli w piątek przed południem z Helsinek i zmierzali do fińskiego miasta Hanko.

W trakcie podróży zepsuł się silnik motorowy łodzi. Żeglarzom udało się naprawić awarię. Niestety, nie byli w stanie podać swojej pozycji, gdyż nie mieli ze sobą żadnych przyrządów nawigacyjnych - na łodzi nie było nawet kompasu. Ponadto żeglarzom skończyły się zapasy jedzenia i wody.

Morze Bałtyckie. Całonocna akcja ratunkowa. Odnaleziono fińskich żeglarzy

Zgłoszenie alarmowe straż przybrzeżna otrzymała w sobotę wieczorem około godziny 18:30. Jedna z osób znajdujących się na łodzi skontaktowała się ze swoją siostrą, która zgłosiła sytuację do centrum alarmowego.

Straż zlokalizowała łódź na wodach terytorialnych Estonii na wysokości miasta Vainupeaa, w pobliżu wód terytorialnych Rosji. Jak informuje portal, łódź płynęła na wschód, w kierunku Rosji.

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Służby skontaktowały się z zagubionymi mężczyznami poprzez wiadomość tekstową, ponieważ łączność głosowa była za słaba. Żeglarzom nakazano obrać kurs prosto na zachód, aby nie wpłynęli na rosyjskie wody terytorialne.

Do akcji ratunkowej wysłano jednostkę fińskiej straży przybrzeżnej oraz jednostkę ochotniczych ratowników morskich z Helsinek. Ponadto współpracowano z centrami ratownictwa morskiego w Tallinie i Sankt Petersburgu.

Akcja ratunkowa zakończyła się około godziny ósmej rano w niedzielę. Żeglarze zostali przetransportowani na ląd łodzią straży przybrzeżnej.