Jednym z tematów rozmowy w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" była reakcja Ukrainy na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą Orderu Orła Białego. Urszula Pasławska przekonywała, że po wysłaniu odznaczenia nie ma już możliwości cofnięcia decyzji, a Polska powinna skupić się na przyszłych relacjach z Kijowem.

- Powinniśmy się skoncentrować na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy i na przyszłych reakcjach na podobne wydarzenia, bo nie mam żadnej wątpliwości, że one będą miały miejsce - powiedziała.

Posłanka PSL oceniła również, że ewentualna kontrasygnata premiera w tej sprawie, która jest wymaga przy odebraniu orderu, nie ma już znaczenia. - To już nie ma znaczenia, decyzja premiera - jedna bądź druga - ona de facto nic nie zmienia. Order już został wysłany pocztą - powiedziała w rozmowie z Magdą Sakowską.

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Polityczka PSL podkreśliła, że udział Polski w odbudowie Ukrainy powinien być priorytetem, szczególnie po skali pomocy udzielonej Ukrainie i jej obywatelom przez polskie społeczeństwo. Zaznaczyła jednocześnie, że konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy bez udziału ukraińskich przedstawicieli nie miałaby sensu.

- Taka konferencja nie będzie sprawcza, nie będzie twórcza. Odnieśliśmy moralne zwycięstwo, natomiast będziemy mogli ocenić to po czasie. W historii kłóciliśmy się ze swoimi i sojusznikami i sąsiadami, to na pewno nie jest dla nas korzystne - zaznaczyła.

Awantura o ordery. "Polska na tym straci"

Pasławska została zapytana o słowa szefa ukraińskiego MSZ Andrija Sybihy, który zapowiedział symetryczne reakcje na działania uznawane przez Kijów za nieprzyjazne wobec Ukrainy. Wiceszefowa PSL zaapelowała, by Polska nie odpowiadała w podobnym tonie.

- My jako kraj bardziej doświadczony, z dłuższą historią demokracji w Unii Europejskiej, nie powinniśmy dawać się wprowadzać w takie gierki emocjonalne. Nie możemy się zachowywać jak Ukraińcy. Mamy się zachowywać tak, jak wskazuje polska racja stanu - podkreśliła.

- Ukraińcy muszą mieć też świadomość, że takie zachowanie nie przybliża ich do Unii Europejskiej, wszak Polska będzie miała w tej sprawie wiele do powiedzenia.

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Jej zdaniem kolejne konflikty wokół postaci historycznych czy nazw nadawanych ukraińskim jednostkom mogłyby pogłębiać napięcia między Warszawą a Kijowem. - Jeżeli dwie strony nie przyłożą się do tego, aby zniwelować ten konflikt (...), to znajdziemy się na kolizyjnych drogach i w dłuższej perspektywie po prostu Polska na tym straci - mówiła.

Pasławska zaznaczyła, że osłabienie Ukrainy, która traci dziś potencjał demograficzny i sojuszniczy, leży przede wszystkim w interesie Rosji.

Afera w Szpitalu Południowym. "Medycy robią sobie przetargi"

W rozmowie pojawił się również temat kontrowersji wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Pasławska przyznała, że sprawa ma wymiar polityczny, jednak jej zdaniem odsłania przede wszystkim szersze problemy systemu ochrony zdrowia.

- Problemy w służbie zdrowia są problemem państwowym. Dotyczą z jednej strony braku lekarzy, a z drugiej chorej konkurencji między szpitalami, szczególnie powiatowymi - stwierdziła.

Polityczka zwróciła uwagę na trudności z pozyskiwaniem medyków w mniejszych ośrodkach. Wskazywała, że samorządy często rywalizują o lekarzy, oferując im coraz lepsze warunki.

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- Mamy rynek medyków i to medycy robią swoiste przetargi na to, u kogo będą pracować. Dotyczy to w szczególności województw czy powiatów peryferyjnych. (...) Starostowie robią wszystko, żeby szukać lekarzy, żeby zatrudniać lekarzy. w związku z tym zarobki z jednej strony, ale z drugiej strony brak lekarzy jest dzisiaj naszym potężnym problemem - mówiła.

Jak dodała, "nie o to chodzi, by bić się z lekarzami". Według niej konieczne jest uporządkowanie ewidencji ich czasu pracy, zwłaszcza w sytuacji, gdy część lekarzy pracuje równolegle w kilku placówkach.

- Jedyna dobra rzecz tej całej afery jest taka, że odmrożono ustawę Polskiego Stronnictwa Ludowego o naprawie systemu ochrony zdrowia. Tam są bardzo merytoryczne kwestie, chociażby przeniesienie składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-tu, aby kontrolował i możliwość odpisania prywatnej ochrony zdrowia od podatku - podkreśliła.

"Łby polecą". Wiceprezes PSL o konsekwencjach afery w szpitalu

Posłanka zwróciła uwagę również na problem czasu pracy lekarzy. - Ludzie nie wierzą, że lekarze pracują tyle godzin. Jednak trzeba również zobaczyć, jak będzie wyglądała symulacja, ponieważ my po prostu nie mamy lekarzy w Polsce, co prawda to się z roku na rok te wskaźniki się polepszają, ale mamy problem, szczególnie w Polsce na prowincji - zaznaczyła.



Prowadząca Magda Sakowska zapytała Pasławską również o ewentualne ujawnienie nazwisk polityków, którzy mieli korzystać z obsługi poza kolejnością w tzw. VIP roomie. Posłanka przyznała, że opinia publiczna naturalnie chce poznać szczegóły sprawy.

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Zapytana o polityczną odpowiedzialność szefa warszawskich struktur KO Marcina Kierwińskiego, podkreśliła, że nie kieruje on szpitalem ani resortem zdrowia. Dodała jednak, że konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości są nieuniknione.

- Myślę, że gdyby to były jakieś znaczące nazwiska, to byśmy już dzisiaj wszyscy o nich mówili. (...) Nie mam żadnej wątpliwości, że łby polecą. Premier Donald Tusk już to zapowiedział - powiedziała.

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