Rzecznik rządu Niemiec Stefan Kornelius przekazał, że "europejskie działania negocjacyjne w sprawie Ukrainy będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem". Jednocześnie polityk dodał, że "nie jest to odpowiedni moment na dyskusję o formatach ani o udziale"

Jak przekazała agencja dpa, Kornelius stwierdził, że w tej chwili nie toczą się żadne negocjacje, a Rosja nie zadeklarowała chęci rozmów. - Niemcy nie mają również wiodącej pozycji w decydowaniu, kto prowadzi negocjacje - dodał.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, został zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy. Polityk stwierdził w opublikowanej w sobotę na portalu "Frankfurter Allgemeine Zeitung" rozmowie, że "między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim w UE żyje 120 mln ludzi, a łącznie ze Skandynawią to 150 mln ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy".

Negocjacje ws. Ukrainy będą koordynowane z Polską. Deklaracja niemieckiego rządu

- Nie można ignorować jednej trzeciej UE. Francusko-niemiecki silnik jest zbyt mały, aby napędzać tak duży pojazd, jakim stała się UE - dodał szef MSZ.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, że "musimy albo działać za pośrednictwem instytucji ustanowionych w traktatach UE, takich jak Rada Europejska, albo za pośrednictwem koalicji chętnych do reprezentowania kontynentu w negocjacjach".

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Sikorski zaznaczył również, że Warszawa domaga się swojego miejsca przy negocjacyjnym stole, ponieważ Polska jest zarówno sąsiadem Rosji, jak i Ukrainy, oraz ponosi ryzyko wojny.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaprosił szefów państw i rządów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na tzw. spotkanie E5 w Berlinie w przyszłym tygodniu. Omówione mają tam zostać wyniki szczytu G7 i Rady Europejskiej w bieżącym tygodniu, a także przygotowania do szczytu NATO w Ankarze.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Ambasador Niemiec w Polsce: Nie jesteśmy zadowoleni

Dwa dni wcześniej prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Jednocześnie podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Prezydent Zełenski poinformował w sobotę, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. Polityk zapewnił też, że Ukraińcy są nieprzerwanie wdzięczni Polakom za pomoc w walce z rosyjskim najeźdźcą.

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Do sprawy odebrania odznaczenia odniósł się wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak ocenił, decyzja prezydenta RP najbardziej ucieszy Niemców, którzy - jego zdaniem - "przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy". "Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi Zełenskiemu, który miał przyjechać do Gdańska - nagle nic nie wypadnie" - napisał w serwisie X.

Na wpis Hołowni zareagował ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. "Nie, panie Hołownia, nie jesteśmy zadowoleni. Potrzebujemy jedności we wsparciu Ukrainy" - podkreślił.