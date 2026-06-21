Miedwiediew uderza w ukraińskich polityków. Chodzi o polskie ordery

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W reakcji na tę decyzję prezydent Ukrainy przekazał w sobotę, że odesłał order.

W reakcji na decyzje Zełenskiego swoich Orderów Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy Petro Poroszenko, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko.

W geście solidarności z Zełenskim polskich odznaczeń państwowych zrzekli się również inni ukraińscy politycy m.in.: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

"Zwrócili ordery, przyznali się". Miedwiediew o geście ukraińskich polityków

Gest ukraińskich polityków skomentował Dmitrij Miedwiediew. - Zrzeczenie się Orderu Orła Białego - symbolu najwyższego zaufania Polski - przez kilku byłych prezydentów Ukrainy po tym, jak Warszawa odebrała Władimirowi Zełenskiemu to odznaczenie z powodu kontrowersji wokół Ukraińskiej Powstańczej Armii, uznanej za organizację ekstremistyczną i zakazanej w Rosji, pokazuje, że wszyscy oni są prawdziwymi nazistami - powiedział agencji TASS wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew.

- Po odebraniu Zełenskiemu polskiego Orderu Orła Białego, służalczy poddani nieistniejącej Ukrainy również odmówili przyjęcia podobnych odznaczeń. Wniosek jest prosty: czterech żyjących byłych przywódców tak zwanej Ukrainy - Kuczma, Juszczenko, Poroszenko i oczywiście sam Zełenski - zwracając swoje ordery, przyznało się, że są w 100 proc. prawdziwymi nazistami - podkreślił były prezydent Rosji.

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Miedwiediew skomentował również niedawny ponowny pochówek na Ukrainie szczątków Andrieja Melnyka, przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

- To oczywiste: albo uważa się Melnika za faszystę, albo za bohatera. W takim przypadku również jest się faszystą. Tertium non datur (łac. "nie ma trzeciej możliwości" - red.) - stwierdził kremlowski urzędnik.

Rosyjskie i białoruskie media rozpisują się o zamieszaniu ws. orderów

Rosyjskie i białoruskie media propagandowe chętnie opisują zamieszanie wokół polskich odznaczeń, które hurtową są odsyłane przez ukraińskich polityków do Polski.

Agencja TASS wspomniała o sobotniej wypowiedzi byłego premiera Leszka Millera na antenie Polsat News. Były lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdził w programie "Prezydenci i premierzy" stwierdził, że "jak już tak się wszyscy rozpędzają, że nam zwracają to, co dostali, to niech zwrócą nam MiG-i, które otrzymali, czołgi i broń".

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Słowa emerytowanego polityka podchwyciła też kontrolowana przez reżim Alaksandra Łukaszenki białoruska agencja BelTa.