Kontrowersje w lubelskim szpitalu. Randy PiS zarobił krocie, miał pracować po 300 godzin

Polska

864 tys. złotych brutto - tyle miał zarobić w ubiegłym roku dyrektor Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i jednocześnie radny powiatu z ramienia PiS. Z informacji uzyskanych przez media wynika, że lekarz pracuje nawet po 300 godzin w miesiącu.

Budynek Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z parkingiem przed wejściem
szpital-tomaszow.pl
Dariusz Gałecki, dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim i radny PiS

55-letni doktor Dariusz Gałecki pełni od października 2022 roku funkcję dyrektora Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Jest również radnym powiatu hrubieszowskiego wybranym z list PiS.


Z jego oświadczenia majątkowego, do którego dotarła Gazeta Wyborcza, wynika, że w 2025 roku zarobił za pracę w szpitalu ponad 864 tys. złotych brutto. 324 tys. zł to pensja jaką otrzymuje za bycie dyrektorem placówki.

 

Pozostałe 522 tys. zł miał zarobić za pracę lekarza w zarządzanym przez siebie szpitalu.

Radny PiS z dwiema rolami w szpitalu. Pracował nawet 300 godzin

Według lekarza, z którym rozmawiała "Gazeta Wyborcza", bycie dyrektorem szpitala, pełnienie dodatkowych dyżurów oraz funkcji radnego może oznaczać, że Dariusz Gałecki pracuje nawet 300 godzin w miesiącu. - Musi być mistrzem świata w zarządzaniu czasem - twierdzi.

Z danych, do których dotarli dziennikarze "GW" wynika, że Gałecki jako dyrektor szpitala powiatowego zarabia znacznie więcej niż Piotr Madej, który jest jednocześnie dyrektorem dwóch szpitali w Lublinie, będących największymi w województwie. Madej w 2025 roku zarobił bowiem 536 tys. złotych.

 

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Pensję lekarza z Tomaszowa Lubelskiego określił zarząd powiatu tomaszowskiego rządzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. To również zarząd zgodził się na pełnienie przez Gałeckiego dodatkowych dyżurów.

Szpital w Tomaszowie Lubelskim odnotował stratę

Jednocześnie gazeta zwraca uwagę, że szpital w Tomaszowie Lubelskim odnotował stratę za pierwszy kwartał w wysokości 5,2 mln złotych, w związku z czym dyrektor Gałecki ma rozważać nawet łączenie oddziałów w celu szukania oszczędności.

 

Sam dyrektor miał również krytykować podwyżki dla lekarzy, które w wysokości 8,82 proc. mają wejść w życie od 1 lipca.

 

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Gazeta zwróciła się do dyrektora szpitala z prośbą o komentarz w sprawie swoich zarobków. Dotychczas jednak nie otrzymała odpowiedzi na pytania.

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