Polityk otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. Wówczas był jeszcze merem Winnicy, a odznaczenie otrzymał za wzmacnianie polsko-ukraińskiej współpracy regionalnej i samorządowej. Ukraiński działacz pełnił rolę premiera w latach 2016-2019.

Wołodymyr Hrojsman poinformował o swojej decyzji na Facebooku. Podkreślił wprost, że jego gest wynika z odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

"Zwracam order, zostawiam szacunek do Polaków".

"To odznaczenie ma dla mnie osobiste znaczenie. Dlatego decyzja o jego zwrocie jest również osobista. Zwracam order jako wyraz solidarności z Ukrainą i Prezydentem Zełenskim. Nie z urazy do narodu polskiego, lecz z głębokim szacunkiem dla niego i wdzięcznością za wszystkie lata wsparcia, za miliony Polaków, którzy otworzyli swoje serca i domy dla naszych ludzi po 24 lutego" - przekazał Hrojsman.

"Każdy naród ma prawo do swoich bohaterów. To prawo jest święte - zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Możemy inaczej patrzeć na przeszłość i jest to normalne między sąsiadami, których łączy tak głęboki i skomplikowany wspólny los. Ale przeszłość nie może być ważniejsza od wspólnej przyszłości. Jest coś, co nie podlega dyskusji: dziś trwa wojna. Prawdziwym wrogiem jest Rosja. I dopóki ta wojna trwa - nie możemy pozwolić sobie na spory o przeszłość. Tego właśnie chce Moskwa: żeby Warszawa i Kijów patrzyły nie do przodu, lecz wstecz" - dodał były szef ukraińskiego rządu.

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"Winston Churchill powiedział kiedyś: 'Jeśli będziecie kłócić się z przeszłością, stracicie przyszłość'. Ukraina i Polska są strategicznymi sojusznikami. Nie dlatego, że zapisano to w deklaracjach. Dlatego, że nasze bezpieczeństwo, nasza wolność, nasze miejsce w Europie - są nierozdzielne. Mój order wraca. Ale mój szacunek dla narodu polskiego - pozostaje" - dodał na koniec.

Ukraińscy politycy masowo zwracają polskie odznaczenia

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Polskie odznaczenie oddał także były premier Wołodymyr Hrojsman.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Prezydent Nawrocki swoją decyzję o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego ogłosił w piątek. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Premier Donald Tusk, po ogłoszeniu decyzji przez Nawrockiego, napisał na platformie X, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". "Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - oświadczył szef polskiego rządu.

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Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki - negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy resort dyplomacji. W ubiegłym tygodniu Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.