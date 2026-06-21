Prezydent Karol Nawrocki w piątek zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Stało się to po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

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W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył natomiast w niedzielę, że Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie. Sybiha oraz inni ukraińscy politycy w reakcji na odebranie Zełenskiemu orderu zrzekli się także polskich odznaczeń państwowych.

"Brnięcie w konflikt to strategiczny błąd". Apel Donalda Tuska

Premier Donald Tusk ocenił w niedzielę we wpisie na portalu X, że "brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie". - A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni - dodał. Tusk napisał również, że w rozmowach ze swoimi europejskimi partnerami "stara się minimalizować straty i obniżać napięcie" i "nie jest to łatwe zadanie".

Odnosząc się w piątek do decyzji Karola Nawrockiego premier pisał, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy (Władimira - red.) Putina i szokuje naszych sojuszników". - Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej - podkreślił.

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Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Pod koniec maja br. prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co wywołało falę krytyki w Polsce. W piątek prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu.

Ukraińscy politycy zwracają polskie ordery kurierem

W sobotę Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia Karolowi Nawrockiemu. - Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono - napisał ukraiński prezydent. Opublikował także zdjęcia, z których wynika, że order odesłał przez ukraińskiego prywatnego operatora przesyłkowego Nowa Poszta, znanego w Polsce pod nazwą Nova Post.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył z kolei w niedzielę, że Nawrocki stał się "burzycielem tych pozytywnych osiągnięć, które udało się wypracować w ostatnim czasie". Jak poinformował Sybiha, Zełenski nie podjął jeszcze decyzji ws. planowanej wizyty na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25-26 czerwca w Gdańsku. Sybiha zadeklarował równocześnie, że Ukraina gotowa jest do dialogu. - Wzywamy Polaków do rozwagi i działania drogą dyplomacji. Jesteśmy otwarci na dialog polityczny - powiedział.

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W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Polskie odznaczenie oddał także były premier Wołodymyr Hrojsman.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.