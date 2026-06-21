Bogdan Rymanowski zapytał marszałka Sejmu o komentarz w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia, o którym zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Szef Nowej Lewicy powiedział, że nie będzie stawał w tej kwestii po żadnej ze stron.

- Nie ma co się wzajemnie krytykować albo popierać w takich sprawach w tej chwili w Polsce, dlatego że to budzi emocje. Bez względu na to, czy dobre czy złe i z której strony. To do niczego nie doprowadzi - mówił Czarzasty.

Decyzji prezydenta nie chciał ocenić, gdyż: - Nie chcę skłócać Polek i Polaków.

Czarzasty o decyzji ws. orderu Zełenskiego. "Prezydent wiedział, co robi"

Jak stwierdził, "podgrzewanie nastroju i atmosfery w czasach, kiedy mamy wojnę", na świecie władzę przejmują radykałowie, a prezydent USA Donald Trump "zachowuje się jak lider chaosu", jest nierozsądne.

- Decyzja Ukrainy w sprawie nazwy UPA była skandaliczna. Była zła, potępiam tę decyzję. Ale czy próbujemy z tego konfliktu i z tego sporu jakoś wyjść? - mówił marszałek Sejmu. Dodał, że "lepiej mieć kanał rozmów, niż go uciąć".

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Zdaniem Czarzastego "Polska będzie niepodległa i silna wtedy, kiedy będzie niepodległa i silna Ukraina". - W związku z tym pytanie jest takie na przyszłość, na 5-10 lat do przodu. Czy lepiej rozmawiać, czy lepiej te kontakty rozwalać? - mówił Czarzasty.

- Myślę że pan prezydent Nawrocki wiedział, co robi. Pytanie jest takie, czy po tej decyzji pana prezydenta Nawrockiego sytuacja się uspokaja? Czy idziemy raczej w stronę konfliktu? (…) Jeżeli Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, to czy to jest dobry pomysł dla biznesu przy odbudowie Ukrainy? - komentował.

Ukraina na drodze do członkostwa w UE. Czarzasty: bez Polski nie wejdzie

Nawiązując do kryzysu relacji polsko-ukraińskich, prowadzący zapytał Włodzimierza Czarzastego o to, czy w obliczu ostatnich wydarzeń Ukraina uzyska wsparcie od Zachodu w kwestii członkostwa w Unii Europejskiej. Marszałek Sejmu stwierdził, że mimo "skandalicznej decyzji prezydenta Zełenskiego", eskalacja w rozmowach zadziała na korzyść Rosji.

- Chcę powiedzieć, że Polska bez Ukrainy nie będzie bezpieczna. Jeszcze raz to mówię. Ale Ukraina bez Polski nie wejdzie do Unii Europejskiej. Może powinniśmy wreszcie postawić warunki - mówił Czarzasty. Lider Nowej Lewicy zaznaczył, że w tej sprawie liczy się współpraca mimo potknięć ze strony Ukrainy.

- Ja w tej sprawie będę podejmował rozsądne decyzje i wykonywał rozsądne gesty. Ktoś musi naprawdę w tej sprawie stanąć z boku wobec tej głupoty, która się zdarzyła ze strony ukraińskiej - powiedział w "Śniadaniu Rymanowskiego".

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Dopytywany o to, czy jego zdaniem Zełenski przyjedzie na konferencję ws. odbudowy Ukrainy w Gdański, Czarzasty ocenił, że prezydent Ukrainy nie pojawi się w Polsce, dlatego że konflikt z Warszawą poszedł "w takie bardzo niekontrolowane emocje".

Rymanowski dopytywał jednak Czarzastego, czy Polska powinna w czasie negocjacji postawić Ukrainie warunek, że "z banderą do Unii nie wejdziecie". - Polska powinna to zrobić mądrze, bo negocjowanie z kimś z przyłożonym pistoletem do głowy, bez względu na to, czy się ma rację czy nie, obawiam się, że nie da efektów - mówił.

- Dopóki narody sobie nie wybaczą, to żaden polityk za narody tego nie rozwiąże. Wie pan co jest potrzebne do tego? Czas - podsumował Czarzasty.