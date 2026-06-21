Co Zełenski sądzi o Polsce i Polakach? Ankietowani wystawili mu notę

Polska

Ponad połowa ankietowanych Polaków uważa, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma złą opinię o naszym kraju - wynika z nowego sondażu United Surveys. Pozytywne zdanie o nastawieniu polityka do Polski ma 30,1 proc. osób. W grupie pesymistów znaleźli się głównie zwolennicy partii opozycyjnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stoi za mównicą, na tle flagi Ukrainy.
X/Wołodymyr Zełenski
Sondaż. Jaki stosunek do Polski ma prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski?

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich osiągnął kulminacyjny moment. W związku z decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA", prezydent RP Karol Nawrocki postanowił odebrać politykowi przyznany mu w 2023 roku Order Orła Białego.

 

Uczestnicy badania Uniter Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski ocenili, jaki stosunek do Polski ma obecnie ukraiński prezydent. 58,3 proc. ankietowanych postrzega stosunek Zełenskiego do Polaków jako negatywny. Przeciwnego zdania jest 30,1 proc. respondentów, a odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 11,6 proc. uczestników badania.

Co Zełenski myśli o Polsce? W sondażu przeważa jedna opinia

"Jaki, Pana/Pani zdaniem, jest stosunek Wołodymyra Zełenskiego do Polski?" - usłyszeli respondenci. Wśród osób nieprzychylnie postrzegających stosunek Zełenskiego do Polski, 33,7 proc. wybrało odpowiedź "raczej negatywny", a 24,6 proc. - zdecydowanie negatywny. Łącznie oznacza to 58,3 proc. Polaków.

 

W ciepły stosunek Wołodymyra Zełenskiego do Polski wierzy 30,1 proc. osób, z czego jako "raczej pozytywny" ocenia go 27,4 proc., a "zdecydowanie pozytywny" - 2,7 proc. uczestników badania.

 

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Wyraźną różnicę dostrzegamy między elektoratami koalicji rządzącej i partii opozycyjnych. Wśród wyborców obozu rządzącego (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) przeważa opinia o pozytywnym stosunku ukraińskiego polityka do Polski - uważa tak łącznie 41 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 39 proc. uważa inaczej. Zdania w tej sprawie nie miało 19 proc. wyborców koalicji.

 

Zdecydowanie negatywną opinię wyrazili zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Aż 83 proc. z nich uważa, że prezydent Ukrainy jest do Polski i Polaków uprzedzony. Pozytywnie oceniło go 17 proc. osób.

Prezydent Ukrainy bez Orderu Orła Białego. Odesłał go Nawrockiemu

W piątkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego przyznany mu w kwietniu 2023 roku przez Andrzeja Dudę. Zaznaczył, że decyzja ta "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Podkreślił jednak, że "gloryfikacja UPA" przez rząd w Kijowie jest dla niego niedopuszczalna.

 

"Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - komentował decyzję Nawrockiego premier Donald Tusk

 

Ukraiński prezydent oświadczył w sobotę, że odesłał wyróżnienie prezydentowi RP. "Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski" – napisał w mediach społecznościowych.

 

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Zełenski został wyróżniony Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

 

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono przed decyzją o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia – w dniach 12–14 czerwca 2026 r. W sondażu udział wzięło 1000 osób z różnych regionów Polski. Ankietowani byli badani zarówno metodą internetową, jak i telefoniczną. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.

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Maria Kosiarz / polsatnews.pl
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