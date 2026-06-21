Ukraina przeprowadziła kolejny skuteczny atak na kluczowe obiekty infrastruktury energetycznej na Krymie. Jak podaje agencja Unian, ukraińskie bezzałogowce uderzyły między innymi w port morski w Kerczu, gdzie słychać było silne eksplozje. W ogniu stanął zbiornik paliwa, powodując rozległy pożar.

Na skutek ataku tymczasowo wstrzymano ruch na moście łączącym anektowany półwysep Krymski z Rosją, przekazał portal Ukraińska Prawda.

Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Płonie kluczowy terminal naftowy

Kijów regularnie atakuje rosyjską infrastrukturę krytyczną, w tym elektrownie i porty ulokowane na okupowanych przez wroga terytoriach. Zeszłej nocy Ukraińcom udało się uderzyć w terminal naftowy w Kerczu, co zarejestrowały na zdjęciach i nagraniach lokalne media. Jak przekazał portal Exilenova Plus, z okolic portu unosił się gęsty dym, a wybuchy słychać było w całym mieście.

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Według doniesień "Kyiv Independent" terminal, który w wyniku ataku ukraińskich dronów stanął w ogniu, należy do krymskiej spółki paliwowej TES, która zarządza jedną z największych stacji paliwowych na półwyspie.

У Керчі палає морський порт після масованої атаки Сил оборони.



Схоже, що файтерпєтух, який напередодні відзвітував про постачання палива на півострів, присяде на пляшку.



Також пожежі зафіксовано на території порту Кавказ у Керченській протоці та у військовій частині 98546. pic.twitter.com/412a02Xzmg — Serhii Sternenko (@sternenko) June 21, 2026

Pełna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. Ataki objęły jednak znaczną część Symferopolu, Eupatorii i Sewastopolu. Rozległy pożar odnotowano także w porcie Kaukaz w Kraju Krasnodarskim, na rosyjskim wybrzeżu Cieśniny Kerczeńskiej. Wśró potencjalnych zniszczeń znajduje się m.in. kompleks przeładunkowy produktów naftowych.

Rosjanie wstrzymali sprzedaż paliwa. Panika na Półwyspie Krymskim

Jak przekazał w mediach społecznościowych gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew, ruch na moście Krymskim, który jest kluczową przeprawą łączącą Rosję z anektowanym Krymem, został wstrzymany do odwołania. Zaapelował również o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb bezpieczeństwa.

Od niedzielnego poranka do odwołania wstrzymano także sprzedaż paliwa osobom prywatnym i firmom, poinformował szef rosyjskiej administracji Krymu Siergiej Aksionow. Paliwo będzie dostarczane wyłącznie instytucjom rządowym, które odpowiadają za bezpieczeństwo półwyspu.

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W ostatnich miesiącach ukraińska armia realizuje strategię ataków w kluczowe obiekty energetyczne, napędzające rosyjski przemysł zbrojeniowy. Jednym z głównych celów dronów średniego zasięgu stał się Półwysep Krymski. Celne uderzenia Kijowa prowadzą do niedoborów paliwa po stronie rosyjskiej.

Na początku czerwca, w obawie o całkowity paraliż na rynku surowców, władze w Moskwie wprowadziły tzw. "bon paliwowy" na okupowanym Krymie oraz ustanowiły limity ilości benzyny, jaką mogą jednorazowo zakupić mieszkańcy półwyspu.