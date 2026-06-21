"Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał (Aleksander Kwaśniewski - red.), bo Go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich" - kontynuował przedsiębiorca w swoim wpisie na Facebooku.

Były poseł zwrócił odznaczenie. Sprzeciwił się Nawrockiemu

"To co zrobił i ciągle robi ten pan nazywany Prezydentem jest koszmarem i dla mnie nie jest Prezydentem mojego kraju, tylko nieporozumieniem i nadal czekam na przeliczenie głosów przez PKW …bo do dziś nie znam ostatecznych wyników tych wyborów" - podsumował były poseł i samorządowiec (pisownia oryginalna).

Do swojego wpisu dołączył zdjęcie odznaczenia, które otrzymał w 2005 roku z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego. Pałac Prezydencki nie zareagował na oświadczenie Foglera.

Ukraińskie media: Fogler miał niejasne związki ze Sputnikiem

Gest byłego polityka został odnotowany przez ukraińską agencję prasową TSN. Internetowy portal agencji przypomniał, że Fogler miał w przeszłości niejasny związek z pro-kremlowskimi mediami.

"Warto odnotować, że w 2015 roku wybuchł skandal wokół podwarszawskiej stacji radiowej Radio Hobby. Vogler był współwłaścicielem i prezesem stacji" - czytamy w materiale ukraińskich dziennikarzy.

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"Stacja nadawała polskojęzyczne programy rosyjskiego, państwowego projektu medialnego Sputnik, dawniej Głos Rosji. Sam Vogler przyznał, że wpływy z tej współpracy stanowiły około 20% budżetu stacji. Następnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) cofnęła mu koncesję" - podsumowali autorzy tekstu.

Ukraińscy politycy zwracają polskie ordery. Popierają Zełenskiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z nadaniem jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA" przez ukraińskiego przywódcę.

W reakcji na tę decyzję prezydent Ukrainy przekazał w sobotę, że odesłał order.

Tuż po decyzji Zełenskiego swoich Orderów Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy Petro Poroszenko, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko.

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W geście solidarności z Zełenskim polskich odznaczeń państwowych zrzekli się również inni ukraińsacy politycy: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.