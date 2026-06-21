W niedzielę, do godz. 17 strażacy interweniowali 1010 razy w związku z przechodzącymi nad Polską burzami - poinformował rzecznik prasowy KG PSP st. kpt. Wojciech Gralec.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wskazał, że ponad jedna czwarta niedzielnych interwencji (262) przebiegała w woj. wielkopolskim. Oprócz Wielkopolski, straż pożarna najczęściej interweniowała w woj. zachodniopomorskim (158) oraz w woj. małopolskim (91).

Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach: gryfińskim - 37, stargardzkim - 25, wałeckim - 19, łobeskkim - 15.

Banie. Drzewo runęło na szkołę. Uszkodzony dach i ściana budynku

Strażacy wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic.

- W miejscowości Banie (powiat gryfiński) doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy dach oraz ściana obiektu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - przekazał rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

"Dziękujemy wszystkim strażakom za zaangażowanie i sprawnie prowadzone działania. Apelujemy o zachowanie ostrożności i śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych" - napisali strażacy.

Niebezpieczne burze nad Polską. Weekend zaczął się od ostrzeżeń

W sobotę strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi, z czego niemal połowę w woj. dolnośląskim. Poza Dolnym Śląskiem, najwięcej miało miejsce w województwach wielkopolskim (155) i lubuskim (142), a w województwie zachodniopomorskim odnotowano ich 64.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami niemal w całym kraju. W niedzielę ma się też utrzymać fala upałów - oba ostrzeżenia IMGW mają drugi stopień w trójstopniowej skali.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju, wyjątek stanowi województwo śląskie, wschodnia część małopolskiego i powiat strzelecki w opolskim - tam utrzymuje się I stopień zagrożenia. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.

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W związku z prognozowanymi burzami Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Obowiązują w centralnym pasie kraju - od Pomorza po Małopolskę.

Ze względu na zapowiadane burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wydaniu alertu na obszarze całego kraju na niedzielę i poniedziałek. "Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - podano w komunikacie.

Alerty przed upałem II stopnia wydano dla województwa wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz dla części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od wschodu Polski po południową część województwa pomorskiego, a także na południowych krańcach dolnośląskiego. Alerty będą aktywne do godzin wieczornych w niedzielę.