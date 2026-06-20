Zmiany w Szpitalu Południowym w Warszawie. Padła konkretna data

Polska

W poniedziałek Warszawski Szpital Południowy ma formalnie zyskać nową, "odpolitycznioną" radę nadzorczą - ustalił Polsat News. Kandydaci zostali już zatwierdzeni przez Rafała Trzaskowskiego, a do finalizacji procedury brakuje im jedynie wymaganych dokumentów, m.in. zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy obok tablicy z logo Warszawskiego Szpitala Południowego.
Piotr Nowak x Radek Pietruszka /PAP
Rafał Trzaskowski o zmianach w Szpitalu Południowym

- Decyzją prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Warszawski Szpital Południowy będzie miał nową, odpolitycznioną radę nadzorczą. Ta decyzja jest już realizowana - poinformowała Polsat News Marzena Gawkowska, wicerzeczniczka urzędu m.st. Warszawy.

 

Jak przekazała, w nowym składzie mają znaleźć się autorytet w dziedzinie systemu ochrony zdrowia oraz urzędnicy. Prezydent Warszawy zatwierdził kandydatury w piątek. Ich formalne powołanie będzie możliwe po złożeniu kompletu dokumentów.

 

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- Gdy tylko je dostarczą - najprawdopodobniej w poniedziałek - nowa rada zostanie formalnie wybrana - zaznaczyła Gawkowska.

Zmiany w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada odpolitycznienie

O zmianach w Warszawskim Szpitalu Południowym Rafał Trzaskowski mówił w piątek podczas konferencji prasowej. Prezydent stolicy zapowiedział, że zmiany obejmą także inne miejskie spółki medyczne.

 

- Nie będzie w nich polityków - podkreślił Trzaskowski. Dodał, że miejskie podmioty medyczne mają zostać wzmocnione jeszcze w czerwcu.

 

Według informacji na stronie Szpitala Południowego, od września 2025 roku w radzie nadzorczej placówki zasiadali Robert Kempa jako przewodniczący, Karolina Witkowska, Aldona Machnowska-Góra oraz Jerzy Sieńko.

 

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Decyzje władz Warszawy zapadły po publikacji portalu Zero.pl dotyczącej lekarza Dawida Kacprzyka. Według portalu koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a zarazem radny Koalicji Obywatelskiej w ursuskiej radzie dzielnicy, miał w 2025 roku uzyskać około 1,6 mln zł dochodu podczas specjalizacji z anestezjologii.

 

W publikacji pojawiły się również twierdzenia, że politycy KO mieli być przyjmowani w placówce poza kolejnością. W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego, na wniosek prezydenta miasta, odwołała zarząd placówki.

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Agata Sucharska / polsatnews.pl
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