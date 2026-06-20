Zełenski odesłał Order Orła Białego. "Nie będziemy z tym dyskutować"

"Wczoraj Prezydent RP podkreślił, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazał Wołodymyr Zełenski na platformie X.

"Oznacza szczególną więź z państwem polskim i szczególną wdzięczność Narodu Polskiego. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty. Jeśli zatem uznamy, że ten szczególny symbol może pozostać z Katarzyną II, Benito Mussolinim i Gerhardem Schröderem, to my na Ukrainie nie będziemy temu zaprzeczać" - kontynuował przywódca.

Zełenski do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać Order Orła Białego gotowy do wysyłki w punkcie wysyłkowym. W tle widać inne pakunki gotowe do wysyłki.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026

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