Zełenski odesłał Order Orła Białego. "Nie będziemy z tym dyskutować"

Świat

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. Zamieścił wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych.

Zełenski zdecydował ws. orderu. Pokazał zdjęcie

"Wczoraj Prezydent RP podkreślił, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazał Wołodymyr Zełenski na platformie X. 

 

"Oznacza szczególną więź z państwem polskim i szczególną wdzięczność Narodu Polskiego. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty. Jeśli zatem uznamy, że ten szczególny symbol może pozostać z Katarzyną II, Benito Mussolinim i Gerhardem Schröderem, to my na Ukrainie nie będziemy temu zaprzeczać" - kontynuował przywódca.

 

Zełenski do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać Order Orła Białego gotowy do wysyłki w punkcie wysyłkowym. W tle widać inne pakunki gotowe do wysyłki.

 

 

Wkrótce więcej informacji...

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Dawid Kryska / polsatnews.pl
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