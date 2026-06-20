Do zderzenie dwóch pociągów towarowych doszło w nocy z piątku na sobotę - około godz. 1.40 - w dzielnicy Milbertshofen w Monachium.

Wstępne ustalenia służb wskazują, że kolizja składów nastąpiła w wyniku ich manewrowania na wiadukcie. Dwa wagony spadły z wysokości około pięciu metrów na drogę, blokując jeden z pasów ruchu.

Bu sabah Münih’te yürüyüş yaparken ilginç bir manzarayla karşılaştım.

Schleißheimer Straße’daki demiryolu köprüsünde yük trenine ait iki vagon raydan çıkarak köprünün altında asılı kalmış. Yol tamamen trafiğe kapatılmış, polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde yoğun şekilde… pic.twitter.com/xbFmeUeXgf — Dolkun Isa (@Dolkun_Isa) June 20, 2026

Zderzenie pociągów w Monachium. Jedna osoba poważnie ranna

Rzecznik policji przekazał niemieckiej agencji DPA, że jedna osoba odniosła poważne obrażenia i została zabrana do szpitala. Na miejsce wezwano strażaków, którzy pomogą w posprzątaniu po wypadku. W akcji bierze udział kilkadziesiąt osób z różnych oddziałów.

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Niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe Deutsche Bahn przekazało, że most, na którym doszło do zderzenia pociągów, wykorzystywane jest wyłącznie przez składy towarowe. Incydent nie miał wpływu na obsługę relacji pasażerskich pociągów regionalnych i dalekobieżnych - podał portal Merkur.

Policja wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tego zajścia. Regionalna gazeta "Bayerische Staatszeitung" podała, że wagony, które spadły z wiaduktu, były puste, natomiast w innych miały znajdować się ładunki niestwarzające zagrożenia.