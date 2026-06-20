Zderzenie pociągów w Niemczech. Dwa wagony spadły z wiaduktu

Świat

Groźny wypadek na moście w Monachium. Po zderzeniu pociągów towarowych dwa wagony spadły z wiaduktu. Jedna osoba została ciężko ranna. W akcji bierze udział kilkadziesiąt osób z różnych oddziałów.

Reuters
Wypadek pociągów towarowych w Monachium

Do zderzenie dwóch pociągów towarowych doszło w nocy z piątku na sobotę - około godz. 1.40 - w dzielnicy Milbertshofen w Monachium.

 

Wstępne ustalenia służb wskazują, że kolizja składów nastąpiła w wyniku ich manewrowania na wiadukcie. Dwa wagony spadły z wysokości około pięciu metrów na drogę, blokując jeden z pasów ruchu.

 

Zderzenie pociągów w Monachium. Jedna osoba poważnie ranna

Rzecznik policji przekazał niemieckiej agencji DPA, że jedna osoba odniosła poważne obrażenia i została zabrana do szpitala. Na miejsce wezwano strażaków, którzy pomogą w posprzątaniu po wypadku. W akcji bierze udział kilkadziesiąt osób z różnych oddziałów.

 

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Niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe Deutsche Bahn przekazało, że most, na którym doszło do zderzenia pociągów, wykorzystywane jest wyłącznie przez składy towarowe. Incydent nie miał wpływu na obsługę relacji pasażerskich pociągów regionalnych i dalekobieżnych - podał portal Merkur.

 

Policja wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tego zajścia. Regionalna gazeta "Bayerische Staatszeitung" podała, że wagony, które spadły z wiaduktu, były puste, natomiast w innych miały znajdować się ładunki niestwarzające zagrożenia.

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Patryk Idziak / polsatnews.pl
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