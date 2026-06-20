Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jest decyzja sądu ws. Gruzina

Polska

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo obywatela Rosji Siemiona Skriepieckiego w Białej Podlaskiej. Gruzinowi grozi za ten czyn dożywocie.

Dwóch uzbrojonych mężczyzn w strojach taktycznych stoi obok pojazdu.
PAP/Wojtek Jargiło
Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej trafił do aresztu

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w sobotę zastosował wobec podejrzanego 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy - przekazała lubelska policja w mediach społecznościowych. Jak dodano, mężczyźnie grozi dożywocie. 

 

Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej mężczyzna został zatrzymany w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Posługuje się on paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A

 

Według policji zatrzymany mężczyzna prawdopodobnie odpowiada za zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej i raczej działał sam, choć śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności tej sprawy m.in. czy ktoś mu pomagał w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia.

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym

Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek ok. godz. 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości.

 

Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

 

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Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej, artysta, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku. Twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne.

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