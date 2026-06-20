Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W reakcji na tę decyzję prezydent Ukrainy przekazał w sobotę, że odesłał order.

W reakcji na decyzje Zełenskiego swoich Orderów Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko.

W geście solidarności z Zełenskim polskich odznaczeń państwowych zrzekli się również inni ukraińsacy politycy: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Ukraińcy zwracają polskie ordery. Miller: Niech zwrócą samoloty

- Jak już tak się wszyscy rozpędzają, że nam zwracają to, co dostali, to niech zwrócą nam MiG-i, które otrzymali, czołgi i broń. To byłby gest prawda? - skomentował zachowanie ukraińskich polityków Miller.

Były premier odniósł się też do niedawnego oświadczenia Zełenskiego. Prezydent Ukrainy stwierdził, że Order Orła Białego otrzymywały w przeszłości kontrowersyjne postacie, więc "nie będzie z tym (decyzją Nawrockiego o odebraniu orderu - red.) dyskutować".

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- Mógł nie przyjmować tego orderu, dlatego że otrzymała go Katarzyna Wielka, otrzymał go Benito Mussolini, otrzymał go Gerhard Schröder. Powinien powiedzieć: nie, nie, ponieważ takie osoby mają ten order, to ja dziękuję bardzo. Ale go przyjął i nie wybrzydzał - wyjaśnił były lider SLD.

"Obie strony są winne". Komorowski o zamieszaniu z orderem

Inaczej sprawę odebrania orderu skomentował były prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem, za zamieszanie z odbieraniem i zwracaniem orderów odpowiadają prezydenci obu państw.

- Wie pan, wart pac pałaca, tak się mówi w Warszawie. Obaj prezydenci ostro pracowali na popsucie relacji polsko-ukraińskich i odkopanie pewnych odziedziczonych po historii problemach. Ponoszą wspólną odpowiedzialność za to co się dzisiaj dzieje. Widać, że rozpętała się wojna, tak powiem, na rzucanie orderami - powiedział Komorowski.

- No i co ta cała afera wywołana dała? czy coś udało się załatwić, czy tylko popsuć relacje polsko-ukraińskie? jeszcze raz powiem, obaj prezydenci pracowali ciężko nad popsuciem tego, co z wielkim trudem i poświęceniem udało się w relacjach polsko-ukraińskich zrobić na dobre - dodał.

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Miller zripostował, że konflikt zaczęli Ukraińcy. Zwrócił uwagę, że w czasach II wojny światowej to członkowie OUN i UPA mordowali polskich cywili, a obecna ukraińska klasa polityczna czci sprawców masakr z tamtego okresu.

- Tylko jak zaczniemy liczyć, kto zaczął no to oni nam wypomną Beresteczko, my im wypomnimy Żółte Wody, a może jeszcze dalej pójdziemy - ironizował Komorowski w odpowiedzi.