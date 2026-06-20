Donald Trump po szczycie G7 we Francji udzielił wywiadu włoskiej telewizji La7. Wspomniał wówczas o rzekomej prośbie, jaką usłyszał od premier Włoch Giorgii Meloni. - Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal - wyznał.

Wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani w reakcji na wypowiedź Trumpa odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Meloni oświadczyła natomiast, że amerykański prezydent kłamie i wykazuje się brakiem szacunku. - Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy - zaznaczyła.

- Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu - dodała Meloni.

W kolejnym wywiadzie, tym razem dla NBC News, Trump powtórzył stwierdzenia o Meloni. - Była moją wielką fanką. Ale już nie chcę, żeby nią była, podobnie jako NATO. Wiesz, chodzi o cieśninę - powiedział prezydent USA, odnosząc się do odmowy wysłania sił NATO na Bliski Wschód w celu odblokowania cieśniny Ormuz.

Meloni odpowiedziała Trumpowi. Media: "Pokazuje światu, kim jest"

Włoskie media zostały wyraźnie zaaferowane tą sprawą. "La Repubblica" zamieściła w sobotę na pierwszej stronie nagłówek: "Trump, atak na Meloni" i podkreśliła, że "amerykański przywódca wyśmiewa premier".

Komentator gazety napisał: "Po raz kolejny Donald Trump pokazuje światu tym, kim jest. To chuligan z Piątej Alei, który daje kopniaki zdrowemu rozsądkowi. To kamienicznik (pogardliwie o deweloperze - red.), megaloman, któremu zgorzkniała Ameryka otworzyła ponownie drzwi Białego Domu, przekształconego w prostacki trumpodrom, łączący ring do zapasów z salą balową".

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"Szeryf z Waszyngtonu dobrze się czuje tylko z tyranami, podczas gdy przyjaciół traktuje jak niewolników czy wyrzutków" - ocenił publicysta gazety. Zauważył, że Trump prowadzi "bezczelną dyplomację obelg".

Rzymski dziennik odnotował również, że w odpowiedzi na słowa Trumpa przywódcy europejscy na szczycie UE w Brukseli robili sobie solidarnościowe selfie z włoską premier. Gazeta zaznaczyła, nawiązując do tych obrad: "Niemal w każdej wolnej chwili większość uczestników podchodziła do Meloni, by dopytać o szczegóły i kręciła głową w geście krytyki wobec Trumpa".

Przytoczono też głosy polityków centrolewicowej włoskiej opozycji, zdaniem których "prezes Rady Ministrów nareszcie zrozumiała, co to jest za typ".

"Totalne starcie" Meloni i Trumpa? "Poziom daleki od dyplomacji"

"Corriere della Sera" przypomniał serię wypowiedzi Donalda Trumpa, który oświadczał wcześniej, że papież Leon XIV jest "słaby", prezydent Francji Emmanuel Macron "zawsze się myli", a kanclerz Niemiec Friedrich Merz "nie wie, co mówi".

Następnie w komentarzu zauważono, że Donald Trump nie dotrzymał obietnicy złożonej w 2016 roku, gdy po pierwszych wygranych wyborach zapewnił: "Będziemy traktować wszystkich sprawiedliwie. Z każdym, ze wszystkimi ludźmi i ze wszystkimi narodami, będziemy szukać wspólnego gruntu, a nie wrogości; współpracy, a nie konfliktu".

"La Stampa" podkreśliła, podsumowując historię relacji Meloni z Trumpem w ostatnich latach: "Od idylii do totalnego starcia". Jak oceniła, prezydent USA prowadzi "politykę upokarzania".

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Pisząc o postawie włoskiej premier, dziennik zaznaczył: "Nie wystarczyła misterna praca dyplomatyczna, pozowane rozmowy na marginesie szczytu G7 w Evian-les-Bains ani próba ponownego otwarcia osobistego kanału komunikacji z nową administracją amerykańską".

Turyński dziennik dodał: "Giorgia Meloni ponownie znalazła się pod ostrzałem Donalda Trumpa, który sprowadza relacje na poziom publiczny, daleki od dyplomacji".

"Dzisiaj ściskasz dłoń wrogowi, jutro wymierzasz policzek sojusznikowi"

Prorządowy "Il Giornale" podkreślił, że słowa prezydenta USA są "szokujące". Publicysta dziennika następująco podsumował jego metodę postępowania: "Tak się tworzy widownię. Dzisiaj ściskasz dłoń wrogowi, jutro wymierzasz policzek sojusznikowi, bo sojusznik odpowie, a wróg nie".

Zdaniem komentatora gazety Włochy posłużyły Trumpowi jako "przydatny cel" w związku ze zbliżającymi się wyborami środka kadencji w USA.

O "zniewadze dla Włoch" napisało także rzymskie "Il Messaggero". W komentarzu redakcyjnym zaznaczono: "Włochy nie pozwolą się obrażać".

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pai / PAP / polsatnews.pl