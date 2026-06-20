Tragiczny pożar w rajskim kurorcie. Ewakuowano około 1700 osób

Świat

Tragedia w Dominikanie. Włoska turystka zginęła, a około 1700 osób zostało ewakuowanych w wyniku piątkowego pożaru w nadmorskim kurorcie Bayahibe. Ogień szybko rozprzestrzeniał się na kolejne budynki z powodu pokrycia dachów strzechą palmową.

Dwa zdjęcia przedstawiające pożar. Na lewym zdjęciu widać duży słup dymu unoszący się nad palmami i budynkami nad brzegiem morza, z płomieniami widocznymi wśród drzew. Na prawym zdjęciu widać płonący budynek z drewnianą konstrukcją i strzechą, z którego wydobywa się gęsty dym i płomienie. W pobliżu stoją ludzie i wóz strażacki.
X.com/Weather Monitor; Alerta News 24
Pożar w Dominikanie, ewakuowano około 1700 osób

Jak podały lokalne władze, ofiarą pożaru w Dominikanie jest 46-letnia Włoszka, która przebywała w hotelu Viva Wyndham Dominicus Beach. Z ustaleń portalu Primera Hora wynika, że przyczyną śmierci było najprawdopodobniej silne zadymienie.

 

Około 1700 turystów i pracowników kurortu Bayahibe zostało ewakuowanych. Co najmniej trzy osoby zostały zabrane do szpitala, a sześciu udzielono pomocy na miejscu. Ucierpieć mieli także ratownicy biorący udział w akcji.

Dominikana. Pożar kurortu, ogień trawił bambusowe dachy

Lokalne media opublikowały nagrania pożaru, na których widać gęste kłęby dymu unoszące się nad wybrzeżem Karaibów. Płomienie szybko trawiły strzechy dachów.

 

 

 

 

"Wstępne obserwacje wskazują, że pożar rozprzestrzenił się szybko ze względu na łatwopalny charakter części konstrukcji dachowych wykonanych z palm, a także warunki wiatrowe" - wyjaśniło w komunikacie lokalne Centrum Operacji Kryzysowych.

 

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Pożar został opanowany, ale jego dokładna przyczyna nadal nie została ustalona. Ewakuowanych turystów przeniesiono do pobliskich hoteli, które mają działać bez przeszkód.

 

"Działalność turystyczna w Bayahibe i okolicach nie została dotknięta i rozwija się normalnie oraz bezpiecznie" - poinformowały służby. Dominikana, dzieląca wyspę Hispaniola z sąsiednim Haiti, znana jest z czystego morza i białych, piaszczystych plaż. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku odwiedziło ją ok. 5,6 mln turystów.

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Patryk Idziak / polsatnews.pl
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