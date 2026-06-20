Tragiczny pożar w rajskim kurorcie. Ewakuowano około 1700 osób

Jak podały lokalne władze, ofiarą pożaru w Dominikanie jest 46-letnia Włoszka, która przebywała w hotelu Viva Wyndham Dominicus Beach. Z ustaleń portalu Primera Hora wynika, że przyczyną śmierci było najprawdopodobniej silne zadymienie.

Około 1700 turystów i pracowników kurortu Bayahibe zostało ewakuowanych. Co najmniej trzy osoby zostały zabrane do szpitala, a sześciu udzielono pomocy na miejscu. Ucierpieć mieli także ratownicy biorący udział w akcji.

Dominikana. Pożar kurortu, ogień trawił bambusowe dachy

Lokalne media opublikowały nagrania pożaru, na których widać gęste kłęby dymu unoszące się nad wybrzeżem Karaibów. Płomienie szybko trawiły strzechy dachów.

🇩🇴 | URGENTE: Un gran incendio ha estallado en el hotel Viva Dominicus en Bayahíbe, ubicado en la provincia de La Altagracia de la República Dominicana. pic.twitter.com/sLaCQxgPCI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 19, 2026

"Wstępne obserwacje wskazują, że pożar rozprzestrzenił się szybko ze względu na łatwopalny charakter części konstrukcji dachowych wykonanych z palm, a także warunki wiatrowe" - wyjaśniło w komunikacie lokalne Centrum Operacji Kryzysowych.

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Pożar został opanowany, ale jego dokładna przyczyna nadal nie została ustalona. Ewakuowanych turystów przeniesiono do pobliskich hoteli, które mają działać bez przeszkód.

"Działalność turystyczna w Bayahibe i okolicach nie została dotknięta i rozwija się normalnie oraz bezpiecznie" - poinformowały służby. Dominikana, dzieląca wyspę Hispaniola z sąsiednim Haiti, znana jest z czystego morza i białych, piaszczystych plaż. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku odwiedziło ją ok. 5,6 mln turystów.