W oświadczeniu szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowano, że nie zostaną ujawnione żadne szczegóły dotyczące uczestników ani treści rozmów pomiędzy Iranem a USA w Burgenstock. Powołano się przy tym na klauzulę poufności.

MSZ Iranu ogłosiło w piątek, że zaplanowane na ten dzień spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało opóźnione, ale podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni.

Rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Esmail Baghaei dodał, że rokowania w sprawie końcowego porozumienia zależą od tego, czy wdrażane będą warunki opisane w porozumieniu wstępnym (memorandum of understanding).

Spotkanie przedstawicieli Iranu i USA w Szwajcarii zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem, co - jak komentował Reuters - stawia pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormuz.

Porozumienie Iran-USA. Trump podpisał wstępną umowę

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że podpisał podczas kolacji w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Baghaei oświadczył następnie, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian "cyfrowo" podpisał memorandum. Nie wyjaśniono jednak, czy był to ten sam dokument, czy inna wersja niż ta, którą podpisano już cyfrowo w niedzielę.

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zatwierdził w czwartek wstępne porozumienie między krajami. Podkreślił jednak, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały, iż zaakceptowane zostanie "stanowisko wroga".

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Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.