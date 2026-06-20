- Po wyczerpaniu wszystkich możliwości dialogu, zawarciu porozumień z tymi, których postulaty były uzasadnione, oraz zidentyfikowaniu osób stosujących przemoc w celu destabilizacji Boliwii, podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego na całym terytorium kraju – oświadczył Rodrigo Paz w przemówieniu skierowanym do narodu.

Kilka godzin wcześniej prezydent ogłosił porozumienie z główną boliwijską centralą związkową COB, mające na celu złagodzenie napięć.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje prezydentowi Pazowi szersze uprawnienia konstytucyjne w celu przywrócenia porządku, takie jak wysłanie sił zbrojnych w celu usunięcia blokad.

Rząd Boliwii mówi o "zamachu stanu"

Od początku maja rzesze rolników, górników, pracowników transportu i przedstawicieli innych grup zawodowych blokują drogi w wielu miejscach Boliwii, domagając się ustąpienia centroprawicowego prezydenta, który rządzi krajem od listopada ubiegłego roku. Blokady poważnie zakłócają dostawy żywności, paliw i innych towarów pierwszej potrzeby, szczególnie do stolicy kraju, La Paz, i przylegającego do niej miasta El Alto. Łącznie mieszka tam około 2 mln osób.

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Według cytowanego przez agencję Reutera raportu rzecznika praw obywatelskich z piątku, w wyniku protestów życie straciło co najmniej 14 osób, w tym pacjenci, którzy nie mogli dotrzeć do szpitala, oraz pracownicy transportu, u których wystąpiły nagłe przypadki medyczne.

Rząd Paza określał protesty jako "zamach stanu" i wiązał je z sympatykami byłego prezydenta Evo Moralesa oraz działalnością grup przestępczych handlujących narkotykami.

Kraj pogrążony w kryzysie gospodarczym, z wysoką inflacją

Paz wygrał w ubiegłym roku wybory prezydenckie, kończąc niemal 20-letnią dominację socjalistów w polityce Boliwii. Objął władzę w kraju pogrążonym w kryzysie gospodarczym, z wysoką inflacją, poważnymi niedoborami paliw i wyczerpującymi się rezerwami walutowymi.

Nowy prezydent wprowadza cięcia budżetowe i dąży do otwarcia gospodarki kraju na zagraniczne inwestycje, w tym w sektorze wydobycia litu, używanego do produkcji akumulatorów do laptopów, telefonów i pojazdów elektrycznych. Na terytorium Boliwii znajdują się jedne z największych złóż tego metalu na świecie.

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grz / polsatnews.pl / PAP / AFP