"Prowadzimy intensywne poszukiwania za 49-letnim mężczyzną, który po zabójstwie w miejscowości Mierzawa, pow. jędrzejowski uciekł z miejsca zdarzenia" - przekazano w komunikacie policji świętokrzyskiej. Jak dodano, tłem zajścia "były nieporozumienia rodzinne".

W wyniku zdarzenia zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w poważnym stanie przebywa w szpitalu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tragedię poprzedziła kłótnia 49-latka z żoną. Następnie miał on udać się do domu teściów i ranić ich ostrym narzędziem.

Mierzawa. Rodzinna tragedia pod Jędrzejowem. Trwa obława za byłym policjantem

Świętokrzyska policja potwierdziła, że poszukiwany to były funkcjonariusz, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. "Od początku związany był z pionem prewencji. Nie posiada specjalistycznych przeszkoleń, jak również pozwolenia na broń" - dodano.

"Zatrzymanie sprawcy, to obecnie nasz priorytet" - przekazały służby.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zarządził operację na terenie całego województwa świętokrzyskiego, w którą zaangażowano blisko 300 policjantów.

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W akcji wykorzystano quady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji. Służby zaapelowały do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sprawcy, o niezwłoczny kontakt z policją.

"Jednocześnie informujemy, że mężczyzna nie jest uznawany za osobę szczególnie niebezpieczną, jednak prosimy o zachowanie ostrożności" - podsumowano.