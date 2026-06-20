W wyniku ataku 80-latek zmarł. 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Świętokrzyska policja potwierdziła, że poszukiwany był wcześniej funkcjonariuszem.

Obława za mężczyzną wciąż trwa. Wobec Dariusza Równickiego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zdecydował również o jego tymczasowym aresztowaniu.

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W sobotę policja opublikowała rysopis 49-latka. Mężczyzna ma około 180 cm wzrostu, krótkie szatynowe włosy i zakola. Według służb nie ma widocznych blizn ani tatuaży. W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, miał na sobie jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz sportowe buty.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że odjechał żółto-czarną hulajnogą elektryczną. W związku z poszukiwaniami Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zarządził specjalną operację.

Świętokrzyska policja uruchomiła numer 516 385 635, na który można dzwonić, wysyłać SMS-y oraz zdjęcia. Informacje można przekazywać również pod numerami alarmowymi 997 i 112. Służby zapewniają anonimowość.

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- Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego - przekazał mł. insp. Kamil Tokarski, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Policja przypomina, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat pozbawienia wolności.