"Próg bólu został przekroczony". Nawrocki o odebraniu orderu Zełenskiemu

Prezydent z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich spotkał się w sobotę z mieszkańcami Grabówki (gm. Lubomia).

W trakcie swojego publicznego wystąpienia nawiązał do odbioru Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy.

ZOBACZ: Politolog o odebranie orderu Zełenskiemu. "Zła wiadomość dla Litwy"

- To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. tak, wiemy czym jest wojna. Wiemy czym jest walka o niepodległość. Wiemy czym jest postsowieckie, a dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiego Order Orła Białego - powiedział.

Zebrany tłum w odpowiedzi na wyjaśnienia zaczął skandować: "Dziękujemy, dziękujemy".

Nawrocki odebrał order Zełenskiemu. Ukraińscy politycy reagują

Przypomnijmy, że w reakcji na decyzję Nawrockiego szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi.

Do sprawy odniósł się również szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który oświadczył, że pozbawienie Zełenskiego Orderu to "strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja". Minister zapowiedział, że w odpowiedzi sam zwróci Warszawie swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wręczony mu w październiku 2022 r.

ZOBACZ: Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Prezydent zdecydował

Kancelaria prezydenta Zełenskiego oświadczyła natomiast, że nie komentuje decyzji Nawrockiego. Z kolei przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk powiedział, że ta sytuacja będzie miała negatywne konsekwencje dla partnerstwa dwóch krajów.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Spór o OUN i UPA dzieli Polaków i Ukraińców od lat

Polska i Ukraina od lat pozostają w sporze wokół działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Dla polskiej strony wydarzenia z 1943 r. na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony.

ZOBACZ: Polski Piorun podbija świat. Tym razem wybrała go Francja

Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.