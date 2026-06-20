Poważna awaria sieci trakcyjnej. Problemy dziesiątek pociągów w Polsce i Niemczech
Duże utrudnienia w ruchu pociągów kursujących między Polską a Niemcami. Doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej przez skład Express InterCity relacji Berlin-Warszawa. Według informacji zarządcy infrastruktury naprawa uszkodzeń może potrwać nawet do poniedziałkowego poranka. Problemy dotknęły również połączenia krajowe. "Kolejki do kas są gigantyczne" - informuje reporter polsatnews.pl.
PKP Intercity poinformowało, że pociąg EIC Berlin-Warszawa Express (relacji Berlin Gesundbrunnen - Warszawa Wschodnia) uszkodził sieć trakcyjną. Zdarzenie wymusiło przerwę w ruchu pociągów na odcinku Nowy Tomyśl - Opalenica.
Występują poważne utrudnienia. "Dochodzą mnie słuchy o kompletnym paraliżu odjazdów pociągów z Berlina do Warszawy - skutek zerwania sieci w Opalenicy. Pociągi z 9.44 i 11.44 odwołane. Podróżni nie wiedzą, co dalej, kolejki do kas gigantyczne" - informował dziennikarz polsatnews.pl Wiktor Kazanecki.
Opóźnienia pociągów. Problemy w Polsce i Niemczech
Kilkanaście pociągów na odcinku Rzepin - Poznań Główny zostanie skierowanych drogą okrężną przez stacje: Kostrzyn, Szczecin Dąbie i Krzyż. Dodatkowo na odcinku Swarzędz - Poznań Główny składy będą kierowane drogą okrężną przez Poznań Franowo.
Utrudnienia dotyczą również pociągu IC "Lubaszanin" relacji Zielona Góra Główna - Warszawa Wschodnia (zostanie przeciągnięty trakcją spalinowa przez Wolsztyn i Grodzisk Wielkopolski) oraz IC "Bachus" na trasie z Zielonej Góry do Gdyni Głównej. Ponadto w całości odwołane zostały przejazdy wybranych pociągów relacji Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek.
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Pełny wykaz zmienionych lub odwołanych połączeń dostępny jest w komunikacie na stronie przewoźnika. Według podanych informacji opóźnienia części pociągów mogą wynieść nawet cztery godziny.
"Uzgodniono do odwołania wzajemne honorowanie biletów spółek PKP Intercity S.A., POLREGIO S.A., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. na terenie województw: wielkopolskiego i lubuskiego" - przekazano w oświadczeniu.
Uszkodzona sieć trakcyjna. Przejazdy z Berlina do Warszawy odwołane
Komunikat wydał również niemiecki przewoźnik: "Z powodu naprawy linii trakcyjnej w polskiej sieci kolejowej obecnie występują zakłócenia i odwołania pociągów w ruchu dalekobieżnym Deutsche Bahn".
Jak wskazano, poszczególne pociągi relacji Berlin - Warszawa zostały anulowane na trasie między Berlinem a Rzepinem. "Nasz personel na miejscu pracuje na pełnych obrotach, aby wyeliminować awarię" - zaznaczono.
Portal Głos Wielkopolski podał, że do obniżenia sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą doszło w piątek po godz. 14. "Na tym odcinku drugi tor trasy jest modernizowany, dlatego przez usterkę wstrzymano ruch pociągów" - wskazano.
Według zarządcy infrastruktury PKP PLK prace nad przywróceniem ruchu na tym odcinku potrwają do poniedziałku.Czytaj więcej