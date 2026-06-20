Pierwsza taka czerwona kartka w historii. Szef FIFA zabrał głos

Paragwaj wygrał z Turcją 1:0 po golu Matiasa Galarzy, choć przez całą drugą połowę grał w osłabieniu. Tuż przed przerwą jeden z paragwajskich piłkarzy Miguel Almiron zwrócił się do swojego rywala Merta Muldura, zasłaniając dłonią usta.

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Turecki piłkarz od razu podszedł do sędziego Ivana Bartona, który obejrzał powtórkę tego zajścia w monitorze VAR i pokazał Paragwajczykowi czerwoną kartkę. Turcy nie skorzystali jednak z "prezentu" i w drugiej połowie nie zdobyli wyrównującej bramki.

✅ BIEN EXPULSADO 🇵🇾 EN EL MUNDIAL 2026 🚨



Almirón 🇵🇾 se convirtió en uno de los primeros futbolistas sancionados bajo la nueva normativa que castiga el hecho de taparse la boca durante una confrontación o intercambio con un rival.



El VAR llamó al profe Iván Barton 🇸🇻 para… pic.twitter.com/VlfeYwIzfS — Rodrigo Velis (@Rodri_velis) June 20, 2026

"Chcę podziękować moim kolegom za dzisiejszy wysiłek - dali z siebie absolutnie wszystko w każdej akcji. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To duma być częścią tej reprezentacji" - napisał Almiron na Instagramie.

Nowy przepis wprowadzony przez FIFA

Gest wykonany przez Almirona jest surowo zakazany przez FIFA od kilku miesięcy. Nowy przepis, zastosowany w meczu Paragwaj - Turcja, został poparty przez Infantino. Wprowadzony w kwietniu został ustanowiony w celu zwalczania rasizmu. To reakcja na sytuację z meczu Benfica Lizbona - Real Madryt, gdy Argentyńczyk Gianluca Prestianni znieważył Brazylijczyka Viniciusa Juniora, zakrywając usta koszulką. Ostatecznie Prestianni został zawieszony na sześć meczów przez UEFA.

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- Jeśli piłkarz zakrywa usta i mówi coś rasistowskiego, to oczywiście powinien zostać zawieszony. Musimy założyć, że powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, w przeciwnym razie nie musiałby zakrywać ust - powiedział szef FIFA.

Almiron będzie oglądać z trybun mecz z Australią w trzeciej kolejce fazy grupowej mundialu. Napastnik będzie mógł wystąpić w 1/16 finału, jeśli Paragwaj awansuje do fazy pucharowej. Po porażce ze Stanami Zjednoczonymi (1:4) i zwycięstwie nad Turcją (1:0) ma 3 pkt.

W tegorocznych mistrzostwach świata sędziowie stosują wiele nowych zasad i przepisów. Choćby w meczu USA - Paragwaj holenderski arbiter Danny Desmond Makkelie początkowo ukarał Tima Reama za faul na Almironie. VAR potwierdził jednak, że nie było przewinienia i amerykański obrońca nawet nie dotknął paragwajskiego napastnika. Dlatego Makkelie zmienił decyzję i pokazał żółtą kartkę Almironowi.