Watykańskie media opublikowały przemówienia papieża z okazji letnich konferencji zorganizowanych przez Franciszkański Uniwersytet w Steubenville w stanie Ohio. Leon XIV mówił m.in. o zakładaniu rodzin katolickich, powołaniach do kapłaństwa i zachowywaniu postawy godnej świętych Kościoła.

- Jeśli czujecie, że Pan może wzywać was do jednego z tych powołań, nie zamykajcie się na to ani nie odwracajcie się ze strachu, ale zróbcie krok i naprzód i powiedzcie Panu: "Oto jestem, poślij mnie!" - zwrócił się do młodych wiernych.

Papież upomniał młodzież. "Czynności te marnują cenny czas"

Innym z tematów poruszonych przez papieża było odczuwanie radości mimo trudnych chwil. Leon XIV zapewnił, że to możliwe, ale tylko wtedy, gdy człowiek postępuje zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. Przywołał też rozważania franciszkańskie, upominając młodzież, by nie szukała szczęścia w telefonach czy komputerach.

- Tej radości, o której mówił św. Franciszek, nie można odnaleźć w urządzeniach elektronicznych, spędzając godziny przed ekranem lub codziennie, bez końca, przewijając media społecznościowe - przekonywał.

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Leon XIV zachęcał, by zamienić wirtualne życie na modlitwę, kontakt z przyjaciółmi, budowanie trwałych i prawdziwych relacji. Uzależnienie od wpatrywania się w ekran - jak mówił papież - skutkuje marnowaniem cennego czasu. Podobnie skrytykował sięganie po używki, tworzenie powierzchownych związków i obsesyjne skupianie się na wyglądzie.

"Jesteście cenni". Leon XIV z przesłaniem do młodych ludzi

- Wielu z was słyszało od najmłodszych lat, że Bóg was kocha. Ale czy naprawdę w to wierzycie? - pytał papież. Zaraz po tym dodał, że wszyscy ludzie są cenni, jednak mogą nie dostrzegać swojej wartości.

- Jeśli oddacie się w ręce Boga, wówczas niepokój, smutek i samotność znikną, a jego łaska was napełni, a jego miłość rozpali wasze serca. To jest sekret, który pozwala stawiać czoła trudnym okolicznościom z uśmiechem. Otwórzcie swoje serca, aby odkryć tę rzeczywistość - podsumował papież.