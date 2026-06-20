Watykan nagłaśnia apel papieża do młodzieży. "Nie można w tym szukać radości"
- Wielu z was słyszało od najmłodszych lat, że Bóg was kocha. Ale czy naprawdę w to wierzycie? - zapytał papież Leon XIV, zwracając się do amerykańskiej młodzieży. Potępił sposób, w jaki młodzi ludzie "marnują cenny czas", ślęcząc przed telefonami i komputerami. - Nie można w tym szukać radości - powiedział.
Watykańskie media opublikowały przemówienia papieża z okazji letnich konferencji zorganizowanych przez Franciszkański Uniwersytet w Steubenville w stanie Ohio. Leon XIV mówił m.in. o zakładaniu rodzin katolickich, powołaniach do kapłaństwa i zachowywaniu postawy godnej świętych Kościoła.
- Jeśli czujecie, że Pan może wzywać was do jednego z tych powołań, nie zamykajcie się na to ani nie odwracajcie się ze strachu, ale zróbcie krok i naprzód i powiedzcie Panu: "Oto jestem, poślij mnie!" - zwrócił się do młodych wiernych.
Papież upomniał młodzież. "Czynności te marnują cenny czas"
Innym z tematów poruszonych przez papieża było odczuwanie radości mimo trudnych chwil. Leon XIV zapewnił, że to możliwe, ale tylko wtedy, gdy człowiek postępuje zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. Przywołał też rozważania franciszkańskie, upominając młodzież, by nie szukała szczęścia w telefonach czy komputerach.
- Tej radości, o której mówił św. Franciszek, nie można odnaleźć w urządzeniach elektronicznych, spędzając godziny przed ekranem lub codziennie, bez końca, przewijając media społecznościowe - przekonywał.
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Leon XIV zachęcał, by zamienić wirtualne życie na modlitwę, kontakt z przyjaciółmi, budowanie trwałych i prawdziwych relacji. Uzależnienie od wpatrywania się w ekran - jak mówił papież - skutkuje marnowaniem cennego czasu. Podobnie skrytykował sięganie po używki, tworzenie powierzchownych związków i obsesyjne skupianie się na wyglądzie.
"Jesteście cenni". Leon XIV z przesłaniem do młodych ludzi
- Wielu z was słyszało od najmłodszych lat, że Bóg was kocha. Ale czy naprawdę w to wierzycie? - pytał papież. Zaraz po tym dodał, że wszyscy ludzie są cenni, jednak mogą nie dostrzegać swojej wartości.
- Jeśli oddacie się w ręce Boga, wówczas niepokój, smutek i samotność znikną, a jego łaska was napełni, a jego miłość rozpali wasze serca. To jest sekret, który pozwala stawiać czoła trudnym okolicznościom z uśmiechem. Otwórzcie swoje serca, aby odkryć tę rzeczywistość - podsumował papież.Czytaj więcej