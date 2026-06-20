Na terenie bazy wojskowej w stanie Maryland, prezydent USA osobiście zaprezentował najnowszy nabytek amerykańskiej floty powietrznej: luksusowy Boeing 747, który został podarowany przez rząd Kataru.

Trump przyznał, że będzie z tej maszyny korzystał osobiście. Amerykański przywódca będzie odbywał nią podróże służbowe.

Katarski Boeing zastąpi Air Force One

To jednak spowodowało ból głowy amerykańskich ekspertów, którzy mają wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa takiego rozwiązania.

Właśnie o tę kwestię był pytany Trump podczas prezentacji Boeinga. - Byłoby głupotą odmówić takiej oferty - tłumaczył dziennikarzom na krótkim briefingu prasowym.

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Maszyna różni się kolorystycznie od swojego poprzednika. Na zdjęciach z ceremonii widać, że została pomalowana w nieco inny sposób.

Natomiast środek katarskiego Boeinga można określić synonimem luksusu. Wnętrza maszyny zdobiono z użyciem złotego koloru. Nie zabrakło też wygód takich jak kabina sypialna czy wygodne kanapy dla najważniejszego amerykańskiego obywatela.

"Prezent" Kataru dla Trumpa. Maszyna warta 400 mln dolarów

W ubiegłym roku amerykański resort obrony poinformował o przyjęciu od Kataru daru w postaci samolotu Boeing 747, mającego służyć do transportu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od kilku miesięcy trwały prace nad dostosowaniem maszyny do służby. Luksusowo wyposażony samolot, nazywany latającym pałacem, wyceniano na ok. 400 mln dolarów.

Jak zaznaczyła CNN, zaprezentowany w piątek samolot ma być rozwiązaniem przejściowym między dwoma zmodyfikowanymi Boeingami 747-200 używanymi jako Air Force One od 1990 roku, a dwiema nowymi maszynami Boeinga, których modernizacja potrwa jeszcze około dwóch lat.

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Biały Dom zapowiedział, że samolot zostanie po obecnej kadencji Trumpa przekazany fundacji na rzecz jego biblioteki prezydenckiej.