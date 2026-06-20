Media specjalizujące się w technice białego wywiadu donoszą, że w nocy z piątku na sobotę Krym został zaatakowany za pomocą dronów. Około godz. 1.00 czasu lokalnego słychać było pierwszą silną eksplozję w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Świadkowie informowali, że później doszło jeszcze do kilku eksplozji. W elektrowni cieplnej Tawrija wybuchł pożar, w wyniku czego nastąpiła chwilowa awaria zasilania. Kłęby dymu unosiły się też nad stacją rozdzielczą gazu we wsi Żurawliwka oraz pobliskim magazynem ropy.

Seria ataków na Krym. Ukraina zapowiadała izolację okupowanego terytorium

Jak relacjonują ukraińskie agencje informacyjne, elektrownia mogła zostać trafiona więcej niż raz. "Uderzenia następowały co 10-15 minut" - opisał portal TSN.

Władze regionu nie wystosowały oficjalnych komunikatów. To jednak częste zaniechanie w przypadku sukcesów militarnych Ukrainy. Po ataku na Moskwę w nocy ze środy na czwartek część rosyjskich blogerów otwarcie krytykowała media kontrolowane przez Kreml za propagandę i zatajanie informacji o faktycznym przebiegu wojny.

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Opisywany atak to nie pierwszy cios zadany Rosji na Krymie. "18 czerwca i w nocy z 18 na 19 czerwca 2026 roku jednostki Wojsk Obronnych Ukrainy skutecznie uderzyły w szereg obiektów rosyjskiego agresora" - podawano w komunikacie Sztabu Generalnego Ukrainy. W poprzedniej fali ataków celem były mosty we miejscowościach Rozdolne i Władysławiwka, leżących w centrum i na wschodzie półwyspu.

Plany Ukrainy wobec Krymu. Rosja ma zostać zmuszona do podpisania porozumienia

- Po niepowodzeniu (w 2023 roku - red.) pomysł izolacji Krymu powrócił. Obecnie ilość i jakość dronów szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy pozwalają nam wdrożyć taki plan - powiedział na początku czerwca ukraiński generał Mychajło Zabrodski.

W rozmowie z "The Telegraph" wojskowy tłumaczył, że rozwój dronów znacząco wzmocnił siły Kijowa. Ukraina chce wymusić na Rosji zakończenie wojny, blokując z ich pomocą drogę R-280 (łączącą rosyjski Rostów nad Donem z Krymem) oraz niszcząc infrastrukturę potrzebną do utrzymania sił Kremla na okupowanym ukraińskim terytorium.