Monika Silva Koniuszek została znaleziona martwa 8 czerwca w swoim mieszkaniu w Tigrillo. Ekwadorska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego zabójstwa. Według organizacji praw człowieka mogło być ono związane z jej działalnością antykorupcyjną.

W symbolicznym pożegnaniu Silvy, zorganizowanym przez jej najbliższą rodzinę, znajomych i komitet dzielnicy Tigrillo, wzięło udział około 150 osób - przekazała PAP koleżanka aktywistki Anna Filipek, która od lat mieszka w pobliskim mieście Manglaralto.

- Monia miała ogromne serce i robiła wszystko, co było w jej nadludzkiej mocy, żeby krok po kroku naprawiać ten świat. Niepoprawna idealistka, miłośniczka przyrody, zawsze walczyła w jej obronie - podkreśliła Filipek.

Ekwador. Symboliczne pożegnanie Moniki Silvy. Odsłonięto mural upamiętniający Polkę

Pamięć aktywistki uczczono minutą ciszy. Odsłonięto mural przedstawiający uśmiechniętą Silvę na tle morskich fal oraz napis: "Wciąż żyje" i "Niech prawda uczci twoją pamięć, a twoje dziedzictwo niech inspiruje przyszłość". Przed muralem zapalano świece ku czci aktywistki.

Główna ulica dzielnicy Tigrillo otrzymała nazwę Avenida Monika Silva (aleja Moniki Silvy) - przekazała Filipek, podkreślając, że zmiana została już oficjalnie zatwierdzona przez lokalny samorząd. Przed wydarzeniem podkreślano, że ma ono charakter rodzinny i społeczny, bez haseł politycznych.

ZOBACZ: Śmierć Polki w Ekwadorze budzi pytania. Mieszkańcy wyszli na ulice

W ubiegłym tygodniu dziesiątki osób przeszły w marszu z pobliskiej miejscowości Mangralalto do Montanity, apelując o przejrzyste dochodzenie w sprawie śmierci Silvy.

Monika Silva Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości przy sprzedaży miejskich gruntów w prowincji Santa Elena. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie.

Kilka godzin przed uroczystością w Tigrillo ekwadorskie grupy praw człowieka, reprezentujące rodzinę kobiety, ogłosiły, że wyniki sekcji zwłok wykluczają samobójstwo i wskazują, że została zamordowana.