"Nie mogę zaakceptować". Ambasador Ukrainy w Polsce zwraca odznaczenie
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar przekazał, że zwraca przyznany mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to reakcja na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu przez Nawrockiego. "Decyzja ta jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna" - ocenił Bodnar. Swoje odznaczenia oddali już szef ukraińskiego MSZ i szef gabinetu prezydenta Zełenskiego.
"Dziś przeżywamy trudne czasy w naszej historii. Zbudowaliśmy relacje oparte na zaufaniu, solidarności i wzajemnym szacunku. Polska jest dla nas przyjacielem, sojusznikiem i partnerem. To miliony Polek i Polaków, którzy otworzyli swoje domy i serca dla naszych ludzi, pomogli Ukrainie w najtrudniejszym czasie. Zawsze będziemy pamiętać o tej pomocy, doceniać ją i opowiadać o niej naszym dzieciom i wnukom" - napisał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
Dyplomata zaznaczył, że "Ukraina i Polska, jak nikt inny w Europie rozumieją zagrożenie ze strony rosji (pisownia oryginalna - red.)".
"Jako Ambasador Ukrainy w Polsce pracowałem i nadal pracuję nad tym, aby nasze relacje się rozwijały, aby realizowały się wspólne projekty i rozwiązywano trudne kwestie historyczne. Dzięki dobremu dialogowi w ciągu ostatnich półtora roku udało nam się wiele osiągnąć" - dodał.
Bodnar zaznaczył, że nie może "pozostać obojętny wobec decyzji", którą uważa za "historycznie niesprawiedliwą".
"Nie mogę zaakceptować". Ambasador Ukrainy w Polsce zwraca odznaczenie
"Rozumiejąc emocje panujące dziś w Polsce, nie mogę zaakceptować faktu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - przyjaciel Polski - został pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia (...). W warunkach wojny prowadzonej przez rosję przeciwko Ukrainie decyzja ta jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród ukraiński" - przekazał.
"W tych okolicznościach zmuszony jestem zwrócić Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo obecnej sytuacji jestem przekonany, że zdrowy rozsądek zwycięży nad emocjami, a wzajemny szacunek - nad polityczną koniunkturą" - zaznaczył Bodnar.
ZOBACZ: "Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego akt". Kyryło Budanow oddaje polskie odznaczenie
Ambasador zaznaczył, że można "różnić się w poglądach, nie zgadzać się ze sobą", ale nie można "tracić zdolności do wysłuchania siebie nawzajem i poszukiwania rozwiązań poprzez dialog".
"Pamiętajmy, że na naszych sporach zawsze zyskuje wróg - Moskwa. Jeszcze raz wzywam do szczerej rozmowy. Jestem przekonany, że przy dobrej woli znajdziemy rozsądne rozwiązanie" - podsumował dyplomata.
Prezydent Nawrocki odebrał Order Orła Białego Zełenskiemu. "Strategiczny błąd"
Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
Decyzja o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego orderu jest strategicznym błędem prezydenta Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja - oświadczył w piątek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.
ZOBACZ: Tusk reaguje na decyzję Nawrockiego. "Szokuje naszych sojuszników"
Minister zapowiedział, że w odpowiedzi zwróci swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku.
"Jest nam przykro, że w Warszawie górę wzięły emocje i skłoniły one polskich polityków do podejmowania nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nie tyle wobec prezydenta Zełenskiego, ile przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego" - podkreślił Sybiha.
Decyzję o zwrocie polskiego odznaczenia podjął także szef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.
"Rezygnuję ze Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformował w mediach społecznościowych. "Prezydent Polski uciekł się do nieprzyjaznego aktu wobec naszego narodu" - zaznaczył Budanow.Czytaj więcej