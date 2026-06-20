"Dziś przeżywamy trudne czasy w naszej historii. Zbudowaliśmy relacje oparte na zaufaniu, solidarności i wzajemnym szacunku. Polska jest dla nas przyjacielem, sojusznikiem i partnerem. To miliony Polek i Polaków, którzy otworzyli swoje domy i serca dla naszych ludzi, pomogli Ukrainie w najtrudniejszym czasie. Zawsze będziemy pamiętać o tej pomocy, doceniać ją i opowiadać o niej naszym dzieciom i wnukom" - napisał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Dyplomata zaznaczył, że "Ukraina i Polska, jak nikt inny w Europie rozumieją zagrożenie ze strony rosji (pisownia oryginalna - red.)".

"Jako Ambasador Ukrainy w Polsce pracowałem i nadal pracuję nad tym, aby nasze relacje się rozwijały, aby realizowały się wspólne projekty i rozwiązywano trudne kwestie historyczne. Dzięki dobremu dialogowi w ciągu ostatnich półtora roku udało nam się wiele osiągnąć" - dodał.

Bodnar zaznaczył, że nie może "pozostać obojętny wobec decyzji", którą uważa za "historycznie niesprawiedliwą".

"Nie mogę zaakceptować". Ambasador Ukrainy w Polsce zwraca odznaczenie

"Rozumiejąc emocje panujące dziś w Polsce, nie mogę zaakceptować faktu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - przyjaciel Polski - został pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia (...). W warunkach wojny prowadzonej przez rosję przeciwko Ukrainie decyzja ta jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród ukraiński" - przekazał.

"W tych okolicznościach zmuszony jestem zwrócić Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo obecnej sytuacji jestem przekonany, że zdrowy rozsądek zwycięży nad emocjami, a wzajemny szacunek - nad polityczną koniunkturą" - zaznaczył Bodnar.

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Ambasador zaznaczył, że można "różnić się w poglądach, nie zgadzać się ze sobą", ale nie można "tracić zdolności do wysłuchania siebie nawzajem i poszukiwania rozwiązań poprzez dialog".



"Pamiętajmy, że na naszych sporach zawsze zyskuje wróg - Moskwa. Jeszcze raz wzywam do szczerej rozmowy. Jestem przekonany, że przy dobrej woli znajdziemy rozsądne rozwiązanie" - podsumował dyplomata.

Prezydent Nawrocki odebrał Order Orła Białego Zełenskiemu. "Strategiczny błąd"

Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

Decyzja o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego orderu jest strategicznym błędem prezydenta Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja - oświadczył w piątek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

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Minister zapowiedział, że w odpowiedzi zwróci swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku.

"Jest nam przykro, że w Warszawie górę wzięły emocje i skłoniły one polskich polityków do podejmowania nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nie tyle wobec prezydenta Zełenskiego, ile przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego" - podkreślił Sybiha.

Decyzję o zwrocie polskiego odznaczenia podjął także szef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.

"Rezygnuję ze Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformował w mediach społecznościowych. "Prezydent Polski uciekł się do nieprzyjaznego aktu wobec naszego narodu" - zaznaczył Budanow.